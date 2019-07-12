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РИА Новости

Зеленский поспорил с мэром Днепра из-за недостроенного моста

Вчера, 14:16
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
КИЕВ, 12 июл - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что заключил пари с мэром Днепра (бывший Днепропетровск) Борисом Филатовым из-за сдачи в эксплуатацию после ремонта Нового моста через реку Днепр.
Ремонт Центрального (Нового) моста в Днепре стартовал 9 марта 2017 года. По изначальному плану он должен был продлиться до декабря 2017 года, однако его ремонтируют по сей день.
"Мы договорились с мэром, господином Филатовым, что 14 сентября будет торжественное открытие моста, в противном случае он уйдет в отставку", - сказал Зеленский во время рабочей поездки в Днепр, видео опубликовала пресс-служба главы государства в Telegram.
Филатов добавил, что они заключили пари.
Глава офиса президента Андрей Богдан отметил, что речь идет о качественном ремонте, а не просто о сдаче в эксплуатацию. "Президент сам на КамАЗе будет ехать через мост", - сказал Богдан.
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УкраинаДнепр (город)Владимир ЗеленскийВ мире
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