Зеленский поспорил с мэром Днепра из-за недостроенного моста

КИЕВ, 12 июл - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что заключил пари с мэром Днепра (бывший Днепропетровск) Борисом Филатовым из-за сдачи в эксплуатацию после ремонта Нового моста через реку Днепр.

Ремонт Центрального (Нового) моста в Днепре стартовал 9 марта 2017 года. По изначальному плану он должен был продлиться до декабря 2017 года, однако его ремонтируют по сей день.

"Мы договорились с мэром, господином Филатовым, что 14 сентября будет торжественное открытие моста, в противном случае он уйдет в отставку", - сказал Зеленский во время рабочей поездки в Днепр, видео опубликовала пресс-служба главы государства в Telegram.

Филатов добавил, что они заключили пари.