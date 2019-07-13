Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
$from_infinity = @type = article wide_mode=
2019-07-13T13:02Z
https://ria.ru/20190713/1556486742.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155648/43/1556484380_0:131:961:671_1036x0_80_0_0_82fae7f1ad37edb7d4a2883a57eaf530.jpg
РИА Новости

Адвокат прокомментировал обстрел здания телеканала "112.Украина"

Вчера, 13:02
574
© Поліція КиєваСотрудники полиции Киева у здания телеканала "112 Украина", которое было обстреляно из гранатомета
Сотрудники полиции Киева у здания телеканала 112 Украина, которое было обстреляно из гранатомета
© Поліція Києва
Сотрудники полиции Киева у здания телеканала "112 Украина", которое было обстреляно из гранатомета
МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Телеканал "112 Украина" не может быть уверенным, что правоохранительные органы смогут найти и привлечь к ответственности причастных к ночному обстрелу здания телеканала из гранатомета, заявил в субботу адвокат канала Василий Сметана.
В субботу телеканал "112.Украина" заявил, что неизвестные из гранатомета обстреляли здание телеканала. По данным полиции, в результате инцидента никто не пострадал, возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт".
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич
Вчера, 12:07
Клинцевич назвал обстрел здания телеканала "112.Украина" беспрецедентным

"Мы будем занимать активную позицию при расследовании. К сожалению, мы не можем рассчитывать на то, что правоохранительные органы действительно раскроют это преступление, что действительно причастные к нему люди будут привлечены к уголовной ответственности, как мы видим это во многих других случаях нападения на журналистов", - сказал Сметана в эфире телеканала "112.Украина".

Также он сообщил, что в планах проинформировать международные организации и страны-партнеры Украины, которые смогут также проконтролировать ход расследования обстрела телеканала.
"Преступление, которое произошло, произошло путем взрыва. Это могло повлечь ущерб жизни людей. Действительно, попало в лестничную клетку, снаряд пробил стену, там могли быть люди, они могли получить травмы или погибнуть", - подчеркнул адвокат.
Телеканал "112. Украина" в пятницу обратился к международным организациям в связи с давлением и угрозами, которые начали поступать из-за анонсированного на канале нового фильма американского режиссера Оливера Стоуна "В борьбе за Украину" (Revealing Ukraine). Он должен выйти в ближайшие дни. По данным телеканала, Стоун и украинский документалист Игорь Лопатенок в своей картине попытались разобраться в кризисе на Украине. Для этого Стоун взял эксклюзивное интервью у президента России Владимира Путина. Они обсудили, в частности, инцидент в Керченском проливе. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко пригрозил телеканалу ответственностью в случае показа фильма.
1021100
Обсудить 0
Ситуация на Украине112 УкраинаВ мире
Рекомендуем
Лидер организации Правый сектор Дмитрий Ярош выступает на Народном вече в Киеве. 21 июля 2015
Ярош одобрил обстрел телеканала "112 Украина" из гранатомета
РИА
Новости
Сотрудники полиции Киева у здания телеканала 112 Украина, которое было обстреляно из гранатомета. 13 июля 2019
Украинские власти обвинили в попытке "заткнуть рот" каналу "112. Украина"
Телеканал 112 обстреляли из гранатомета
Момент обстрела здания телеканала "112. Украина" попал на видео
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич
Клинцевич назвал обстрел здания телеканала "112.Украина" беспрецедентным
Лента
новостей
Сотрудники полиции Киева у здания телеканала 112 Украина, которое было обстреляно из гранатомета
Гендиректор "112. Украина" обратился к Зеленскому после обстрела телеканала
Сотрудники полиции Киева у здания телеканала 112 Украина, которое было обстреляно из гранатомета
В партии Бойко назвали "вдохновителей" обстрела здания канала "112.Украина"
В Петербурге нашли тело телеоператора, сообщил источник
Сотрудники полиции Киева у здания телеканала 112 Украина, которое было обстреляно из гранатомета
Собственник "112.Украина" назвал обстрел здания канала угрозой СМИ
Дмитрий Ярош
Ярош призвал захватывать итальянцев на Украине
Студия телеканала NewsOne
NewsOne передал Зеленскому обращение из-за травли канала
Телеведущий Андрей Малахов
Малахов попал в черный список "Миротворца"
В Париже прошла встреча помощников глав стран "нормандского формата"
Певец, актёр Вахтанг Кикабидзе
Кикабидзе ответил на сообщения о выступлениях в России
Украинские националисты устроили акцию протеста у здания СБУ
Вид на Московский Кремль
США и Британия готовят фейки об окружении Путина, сообщил источник
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:12Пьяные военные ВСУ избили своего командира из-за премии, сообщили в ЛНР
02:09Марокканские моряки спасли 161 нелегального мигранта в Средиземном море
02:06Пушков прокомментировал возможные санкции США против Турции из-за С-400
01:58Ночной велофестиваль в Москве собрал более 15 тысяч участников
01:26В Кувейте военных подключат к обеспечению безопасности морских портов
01:16Мосгоризбирком не прокомментировал решения по кандидатам по 43-му округу
01:13Зеленский искупался вместе с украинцами в Черном море
01:04Эр-Рияд призвал Доху не мешать катарцам, желающим совершить хадж
00:56Бойко назвал последствия "дикой" политики Киева в отношениях с Россией
00:47Кандидат в МГД Гудков заявил о намерении обжаловать проверку подписей
00:42Немецкие СМИ сообщили о "точке невозврата" для Турции из-за С-400
00:39В заповеднике Приморья сняли на видео неизвестного экспертам леопарда
00:37Соболь откажут в регистрации на выборах в Мосгордуму, заявил Венедиктов
00:21В ОАЭ подготовили первых операторов ядерного реактора
23:56"Оппозиционная платформа" поспособствует переговорам Киева с ДНР и ЛНР
23:47Силовики обстреляли район фильтровальной станции в Донбассе, заявили в ДНР
23:32СМИ рассказали, когда США объявят о санкциях против Турции из-за С-400
23:30Бойко назвал ситуацию с отношением к журналистам на Украине "драматической"
23:23Отремонтировавших "Протон-М" специалистов представят к госнаградам
23:21Военный совет Судана перенес переговоры с оппозицией
Лента новостейМолния