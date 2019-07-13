Адвокат прокомментировал обстрел здания телеканала "112.Украина"

МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Телеканал "112 Украина" не может быть уверенным, что правоохранительные органы смогут найти и привлечь к ответственности причастных к ночному обстрелу здания телеканала из гранатомета, заявил в субботу адвокат канала Василий Сметана.

В субботу телеканал "112.Украина" заявил, что неизвестные из гранатомета обстреляли здание телеканала. По данным полиции, в результате инцидента никто не пострадал, возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт".

"Мы будем занимать активную позицию при расследовании. К сожалению, мы не можем рассчитывать на то, что правоохранительные органы действительно раскроют это преступление, что действительно причастные к нему люди будут привлечены к уголовной ответственности, как мы видим это во многих других случаях нападения на журналистов", - сказал Сметана в эфире телеканала "112.Украина".

Также он сообщил, что в планах проинформировать международные организации и страны-партнеры Украины, которые смогут также проконтролировать ход расследования обстрела телеканала.

"Преступление, которое произошло, произошло путем взрыва. Это могло повлечь ущерб жизни людей. Действительно, попало в лестничную клетку, снаряд пробил стену, там могли быть люди, они могли получить травмы или погибнуть", - подчеркнул адвокат.

Телеканал "112. Украина" в пятницу обратился к международным организациям в связи с давлением и угрозами, которые начали поступать из-за анонсированного на канале нового фильма американского режиссера Оливера Стоуна "В борьбе за Украину" (Revealing Ukraine). Он должен выйти в ближайшие дни. По данным телеканала, Стоун и украинский документалист Игорь Лопатенок в своей картине попытались разобраться в кризисе на Украине. Для этого Стоун взял эксклюзивное интервью у президента России Владимира Путина. Они обсудили, в частности, инцидент в Керченском проливе. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко пригрозил телеканалу ответственностью в случае показа фильма.