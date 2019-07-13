Момент обстрела здания телеканала "112. Украина" попал на видео

Москва, 13 июл — РИА Новости. Момент Момент обстрела здания телеканала "112. Украина" в Киеве попал в объектив камеры наружного наблюдения.

На записи видно, как снаряд попадает в стену здания.

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Как сообщает телеканал, инцидент на улице Дегтяревской произошел примерно в 03:40 ночи. Стрелявших было двое, они скрылись с места происшествия. При обстреле никто не пострадал. Прибывшая полиция обнаружила поврежденный фасад здания.

Полицейские возбудили дело о теракте. Найденный на месте обстрела тубус гранатомета отправят на экспертизу.

Накануне телеканал "112. Украина" заявил, что получает угрозы из-за планов показать фильм "В борьбе за Украину" (Revealing Ukraine), в котором американский режиссер Оливер Стоун и украинский документалист Игорь Лопатенок попытались разобраться в кризисе в стране. Пригрозил каналу и генеральный прокурор Юрий Луценко, который заявил, что "112. Украина" будет нести ответственность, если покажет картину.