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РИА Новости

Момент обстрела здания телеканала "112. Украина" попал на видео

Вчера, 12:43
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Москва, 13 июл — РИА Новости. Момент обстрела здания телеканала "112. Украина" в Киеве попал в объектив камеры наружного наблюдения.
На записи видно, как снаряд попадает в стену здания.
Как сообщает телеканал, инцидент на улице Дегтяревской произошел примерно в 03:40 ночи. Стрелявших было двое, они скрылись с места происшествия. При обстреле никто не пострадал. Прибывшая полиция обнаружила поврежденный фасад здания.
Полицейские возбудили дело о теракте. Найденный на месте обстрела тубус гранатомета отправят на экспертизу.
Накануне телеканал "112. Украина" заявил, что получает угрозы из-за планов показать фильм "В борьбе за Украину" (Revealing Ukraine), в котором американский режиссер Оливер Стоун и украинский документалист Игорь Лопатенок попытались разобраться в кризисе в стране. Пригрозил каналу и генеральный прокурор Юрий Луценко, который заявил, что "112. Украина" будет нести ответственность, если покажет картину.
Гендиректор "112 Украина" Егор Бенкендорф призвал офис президента Владимира Зеленского, правительство, министра внутренних дел Арсена Авакова, генпрокуратуру и Службу безопасности осудить обстрел.
Председатель Временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков
Вчера, 11:34
Пушков назвал обстрел здания телеканала "112 Украина" вопиющим случаем
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112 УкраинаКиевУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Цеевропа, шо, цедемократия... Це свобода слова - говорить со СМИ языком гранатомёта...
13 июля, 12:59
Z1Zlydennemets 1
5150002
Бендеровцы по ночам вылазиют из своих схронов и стреляют по зданиям ))))) генетика их трусливых предков
13 июля, 13:39
44404 404
5220003
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