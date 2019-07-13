Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
$from_infinity = @type = article wide_mode=
2019-07-13T12:28Z
https://ria.ru/20190713/1556486285.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/150577/88/1505778839_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_4e4c5b34d7b97f0fee4f57e627e3594a.jpg
РИА Новости

Малахов попал в черный список "Миротворца"

Вчера, 12:28
12488
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкТелеведущий Андрей Малахов
Телеведущий Андрей Малахов
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Телеведущий Андрей Малахов . Архивное фото
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Российский телеведущий Андрей Малахов попал в базу данных украинского сайта "Миротворец".
Как говорится на сайте, его внесли в базу за "сознательное участие в информационно-пропагандистской провокации России".
Стоп-кадр телемоста между Россией и Украиной
Вчера, 06:31
Между Россией и Украиной прошел телемост "Надо поговорить"
Речь идет о российско-украинском телемосте "Надо поговорить", который состоялся накануне. В его ходе деятели культуры, спорта, науки и обычные люди из двух стран обсудили, что их объединяет. Ведущими были Малахов и Мария Ситтель.
В июне в базу данных "Миротворца" внесли журналиста и телеведущего Владимира Познера. Его "вина" заключается в "сознательном нарушении государственной границы Украины с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым, участии в пропагандистских мероприятиях России против Украины, участии в попытках легализации аннексии АР Крым".
Тележурналист Владимир Познер в своем ресторане Жеральдин на Остоженке.
2 июня, 14:30
Познер прокомментировал попадание в базу "Миротворца"
Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых указываются личные данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и других людей, которых называют "изменниками родины".
Кроме того, в базе есть данные многих российских деятелей культуры.
"Миротворец" не является официальным ресурсом.
51123441631
Обсудить 20
Ситуация на Украинесайт "Миротворец"Андрей МалаховРоссияУкраинаВ мире
Рекомендуем
Женщина разделась в московском метро, чтобы мужчина уступил ей место
Женщина разделась в московском метро, чтобы ей уступили место
РИА
Новости
Блюда на шведском столе
Турецкий отельер рассказал, как на шведский стол повторно ставят продукты
Дмитрий Ярош
Ярош призвал захватывать итальянцев на Украине
Президент РФ Владимир Путин садится за руль автомобиля КамАЗ во время проезда колонны строительной техники по автодорожной части Крымского моста. 15 мая 2018
В Крыму отметили, что Зеленский начал брать пример с Путина
Лента
новостей
Поезд Киев-Москва на Киевском вокзале
Гройсман признал невозможность разрыва железнодорожного сообщения с Россией
Вид на Московский Кремль
США и Британия готовят фейки об окружении Путина, сообщил источник
Российская военная полиция в Сирии
Боевики подорвали бомбу на пути патруля российской военной полиции в Сирии
Георгий Габуния
На дом оскорбившего Путина журналиста повесили позорную табличку
Певица Светлана Лобода
СМИ: Лобода из-за гримерки устроила скандал на фестивале в Санкт-Петербурге
В США более 600 тысяч человек планируют штурмовать "Зону 51"
Осужденный в России украинец вышел на свободу по решению Зеленского
Здание Дома правительства РФ
Правительство утвердило календарь выходных на 2020 год
На месте ДТП в Бай-Тайгинском районе Республики Тыва
Следователи рассказали, что привело к ДТП с девятью погибшими в Туве
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский впервые прибыл на границу с Крымом
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский потребовал от главы Фискальной службы уйти в отставку
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:12Пьяные военные ВСУ избили своего командира из-за премии, сообщили в ЛНР
02:09Марокканские моряки спасли 161 нелегального мигранта в Средиземном море
02:06Пушков прокомментировал возможные санкции США против Турции из-за С-400
01:58Ночной велофестиваль в Москве собрал более 15 тысяч участников
01:26В Кувейте военных подключат к обеспечению безопасности морских портов
01:16Мосгоризбирком не прокомментировал решения по кандидатам по 43-му округу
01:13Зеленский искупался вместе с украинцами в Черном море
01:04Эр-Рияд призвал Доху не мешать катарцам, желающим совершить хадж
00:56Бойко назвал последствия "дикой" политики Киева в отношениях с Россией
00:47Кандидат в МГД Гудков заявил о намерении обжаловать проверку подписей
00:42Немецкие СМИ сообщили о "точке невозврата" для Турции из-за С-400
00:39В заповеднике Приморья сняли на видео неизвестного экспертам леопарда
00:37Соболь откажут в регистрации на выборах в Мосгордуму, заявил Венедиктов
00:21В ОАЭ подготовили первых операторов ядерного реактора
23:56"Оппозиционная платформа" поспособствует переговорам Киева с ДНР и ЛНР
23:47Силовики обстреляли район фильтровальной станции в Донбассе, заявили в ДНР
23:32СМИ рассказали, когда США объявят о санкциях против Турции из-за С-400
23:30Бойко назвал ситуацию с отношением к журналистам на Украине "драматической"
23:23Отремонтировавших "Протон-М" специалистов представят к госнаградам
23:21Военный совет Судана перенес переговоры с оппозицией
Лента новостейМолния