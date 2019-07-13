Малахов попал в черный список "Миротворца"

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Российский телеведущий Андрей Малахов попал в Российский телеведущий Андрей Малахов попал в базу данных украинского сайта "Миротворец".

Как говорится на сайте, его внесли в базу за "сознательное участие в информационно-пропагандистской провокации России".

Речь идет о российско-украинском телемосте "Надо поговорить", который состоялся накануне. В его ходе деятели культуры, спорта, науки и обычные люди из двух стран обсудили, что их объединяет. Ведущими были Малахов и Мария Ситтель.

В июне в базу данных "Миротворца" внесли журналиста и телеведущего Владимира Познера. Его "вина" заключается в "сознательном нарушении государственной границы Украины с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым, участии в пропагандистских мероприятиях России против Украины, участии в попытках легализации аннексии АР Крым".

Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых указываются личные данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и других людей, которых называют "изменниками родины".

Кроме того, в базе есть данные многих российских деятелей культуры.