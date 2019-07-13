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РИА Новости

Осужденный в России украинец вышел на свободу по решению Зеленского

Вчера, 12:17
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КИЕВ, 13 июл - РИА Новости. Помилованный президентом Украины Владимиром Зеленским украинец Сергей Литвинов, который был осужден в РФ за разбой, вышел на свободу, сообщил заместитель министра юстиции Украины Сергей Петухов.
Ранее Зеленский подписал указ о помиловании Литвинова.
"Сергей Литвинов освобожден из Диканевской колонии", - написал Петухов на своей странице в Facebook в субботу.
Ранее Тарасовский районный суд Ростовской области постановил, что Литвинов виновен в разбое. Он приговорен к восьми с половиной годам колонии строгого режима. По данным украинского издания "Громадское", Литвинов более четырех месяцев провел в колонии в Харькове после того, как российская сторона передала его Украине.
Глава МИД Украины Павел Климкин поблагодарил Зеленского за решение о помиловании Литвинова.
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