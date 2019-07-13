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РИА Новости

Охрану здания канала "112.Украина" усилят

Вчера, 12:08
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© Поліція КиєваСотрудники полиции Киева у здания телеканала "112 Украина", которое было обстреляно из гранатомета
Сотрудники полиции Киева у здания телеканала 112 Украина, которое было обстреляно из гранатомета
© Поліція Києва
Сотрудники полиции Киева у здания телеканала "112 Украина", которое было обстреляно из гранатомета
КИЕВ, 13 июл - РИА Новости. Генеральный директор телеканала "112 Украина" Егор Бенкендорф заявил, что охрана здания телеканала будет усилена после обстрела.

"Я обращаюсь к сотрудникам "112 Украина", 112.ua и 112.international. Коллеги, мы сделаем все, чтобы вы чувствовали себя в безопасности. Мы усилим охрану здания и приложим все усилия, чтобы найти виновных в сегодняшнем преступлении", - говорится в заявлении Бенкендорфа, опубликованном на сайте телеканала в субботу.

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В субботу телеканал "112.Украина" заявил, что неизвестные из гранатомета обстреляли здание телеканала. По данным полиции, в результате инцидента никто не пострадал, возбуждено уголовное дело по статье "террористический акт".
Накануне телеканал "112. Украина" обратился к международным организациям в связи с давлением и угрозами, которые начали поступать из-за анонсированного на канале нового фильма американского режиссера Оливера Стоуна "В борьбе за Украину" (Revealing Ukraine). Телеканал анонсировал показ этой кинокартины на ближайшие дни. По данным телеканала, Стоун и украинский документалист Игорь Лопатенок в своей картине попытались разобраться в кризисе на Украине. Для этого Стоун взял эксклюзивное интервью у президента России. Они обсудили, в частности, инцидент в Керченском проливе.
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко пригрозил телеканалу ответственностью в случае показа фильма.
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