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РИА Новости
Медиавойны

Пушков назвал конференцию по свободе СМИ в Лондоне фейком

Вчера, 12:06
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков перед заседанием Совета Федерации РФ. 22 мая 2019
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков перед заседанием Совета Федерации РФ. 22 мая 2019
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков раскритиковал Глобальную конференцию по свободе СМИ в Лондоне за отсутствие обсуждений таких тем, как обстрелы и поджоги телеканалов на Украине, а также арест основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
"На Глобальной конференции по свободе СМИ в Лондоне, разумеется, не обсуждали обстрелы и поджоги телеканалов на Украине, угрозы в их адрес, нераскрытые убийства журналистов. Не конференция, а фейк. Атака на канал "112" - случай вопиющий. Но реакции (главы МИД Джереми) Ханта или (главы МИД Канады Христи) Фриланд не будет", - написал сенатор в Twitter.
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж во время видеобращения. 4 октября 2016
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"Джордж Клуни, судя по фильмам, человек прогрессивных взглядов. Подсказал бы своей супруге Амаль, что негоже быть лицом конференции "по свободе СМИ", где как огня боятся упомянуть об аресте Ассанжа и делают вид, что слыхом не слыхивали об атаках радикалов на журналистов на Украине", - добавил Пушков.
В субботу "112.Украина" заявил, что неизвестные из гранатомета обстреляли здание телеканала. По данным полиции, в результате инцидента никто не пострадал, возбуждено уголовное дело по статье "террористический акт".
Телеканал "112. Украина" в пятницу обратился к международным организациям в связи с давлением и угрозами, которые начали поступать из-за анонсированного на канале нового фильма американского режиссера Оливера Стоуна "В борьбе за Украину" (Revealing Ukraine). Телеканал анонсировал показ этого фильма на ближайшие дни. По данным телеканала, Стоун и украинский документалист Игорь Лопатенок в своей картине попытались разобраться в кризисе на Украине. Для этого Стоун взял эксклюзивное интервью у президента России. Они обсудили, в частности, инцидент в Керченском проливе. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко пригрозил телеканалу ответственностью в случае показа фильма.
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МедиавойныАлексей ПушковЛондонВ мире
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