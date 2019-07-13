Пушков назвал конференцию по свободе СМИ в Лондоне фейком

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков раскритиковал Глобальную конференцию по свободе СМИ в Лондоне за отсутствие обсуждений таких тем, как обстрелы и поджоги телеканалов на Украине, а также арест основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

"На Глобальной конференции по свободе СМИ в Лондоне, разумеется, не обсуждали обстрелы и поджоги телеканалов на Украине, угрозы в их адрес, нераскрытые убийства журналистов. Не конференция, а фейк. Атака на канал "112" - случай вопиющий. Но реакции (главы МИД Джереми) Ханта или (главы МИД Канады Христи) Фриланд не будет", - написал сенатор в Twitter

"Джордж Клуни, судя по фильмам, человек прогрессивных взглядов. Подсказал бы своей супруге Амаль, что негоже быть лицом конференции "по свободе СМИ", где как огня боятся упомянуть об аресте Ассанжа и делают вид, что слыхом не слыхивали об атаках радикалов на журналистов на Украине", - добавил Пушков.

В субботу "112.Украина" заявил, что неизвестные из гранатомета обстреляли здание телеканала. По данным полиции, в результате инцидента никто не пострадал, возбуждено уголовное дело по статье "террористический акт".