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РИА Новости

Пушков назвал обстрел здания телеканала "112 Украина" вопиющим случаем

Вчера, 11:34
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловПредседатель Временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков
Председатель Временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Председатель Временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. Архивное фото
МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Член Совета Федерации Алексей Пушков в Twitter прокомментировал обстрел здания телеканала "112 Украина" в Киеве, назвав случившееся вопиющим случаем.
Он также выразил уверенность, что глава МИД Великобритании Джереми Хант и министр иностранных дел Канады Христя Фриланд не будут комментировать инцидент.
"На "Глобальной" конференции по свободе СМИ в Лондоне, разумеется, не обсуждали обстрелы и поджоги телеканалов на Украине, угрозы в их адрес, нераскрытые убийства журналистов. Не конференция, а фейк. Атака на канал 112 - случай вопиющий. Но реакции Ханта или Фриланд не будет".
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на заседании Временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ в ММПЦ МИА Россия сегодня. 24 апреля 2019
Алексей Пушков
Ранее стало известно, что примерно в 03:40 ночи здание телеканала "112. Украина" в Киеве обстреляли из гранатомета.
По информации телеканала, стрелявших было двое, они скрылись с места происшествия. В результате инцидента пострадавших нет. Поврежден только фасад здания.
Возбуждено уголовное дело о теракте.
© Поліція КиєваСотрудники полиции Киева у здания телеканала "112 Украина", которое было обстреляно из гранатомета. 13 июля 2019
Сотрудники полиции Киева у здания телеканала 112 Украина, которое было обстреляно из гранатомета. 13 июля 2019
© Поліція Києва
Сотрудники полиции Киева у здания телеканала "112 Украина", которое было обстреляно из гранатомета. 13 июля 2019
Вчера, 12 июля, "112. Украина" анонсировал показ картины "В борьбе за Украину" (Revealing Ukraine), в котором американский режиссер Оливер Стоун и украинский документалист Игорь Лопатенок попытались разобраться в кризисе в стране. Для фильма Стоун взял эксклюзивное интервью у Владимира Путина, в ходе которого они обсудили, в частности, инцидент в Керченском проливе.
Генеральный прокурор Юрий Луценко пригрозил телеканалу ответственностью в случае демонстрации картины.
На "112. Украина" также заявили, что получают угрозы и подвергаются давлению, и обратились в международные правозащитные организации, Еврокомиссию, ПАСЕ, комитет министров Совета Европы, ЕС и ООН.
© Поліція КиєваСотрудники полиции Киева у здания телеканала "112 Украина", которое было обстреляно из гранатомета. 13 июля 2019
Сотрудники полиции Киева у здания телеканала 112 Украина, которое было обстреляно из гранатомета. 13 июля 2019
© Поліція Києва
Сотрудники полиции Киева у здания телеканала "112 Украина", которое было обстреляно из гранатомета. 13 июля 2019
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Ситуация на Украине112 УкраинаАлексей ПушковУкраинаВ мире
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