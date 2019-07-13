Пушков назвал обстрел здания телеканала "112 Украина" вопиющим случаем

Председатель Временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. Архивное фото

Председатель Временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков

МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Член Совета Федерации Алексей Пушков в Twitter Член Совета Федерации Алексей Пушков в Twitter прокомментировал обстрел здания телеканала "112 Украина" в Киеве, назвав случившееся вопиющим случаем.

Он также выразил уверенность, что глава МИД Великобритании Джереми Хант и министр иностранных дел Канады Христя Фриланд не будут комментировать инцидент.

"На "Глобальной" конференции по свободе СМИ в Лондоне, разумеется, не обсуждали обстрелы и поджоги телеканалов на Украине, угрозы в их адрес, нераскрытые убийства журналистов. Не конференция, а фейк. Атака на канал 112 - случай вопиющий. Но реакции Ханта или Фриланд не будет". Алексей Пушков

Ранее стало известно, что примерно в 03:40 ночи здание телеканала "112. Украина" в Киеве обстреляли из гранатомета.

По информации телеканала, стрелявших было двое, они скрылись с места происшествия. В результате инцидента пострадавших нет. Поврежден только фасад здания.

Возбуждено уголовное дело о теракте.

© Поліція Києва Сотрудники полиции Киева у здания телеканала "112 Украина", которое было обстреляно из гранатомета. 13 июля 2019 © Поліція Києва Сотрудники полиции Киева у здания телеканала "112 Украина", которое было обстреляно из гранатомета. 13 июля 2019

Вчера, 12 июля, "112. Украина" анонсировал показ картины "В борьбе за Украину" (Revealing Ukraine), в котором американский режиссер Оливер Стоун и украинский документалист Игорь Лопатенок попытались разобраться в кризисе в стране. Для фильма Стоун взял эксклюзивное интервью у Владимира Путина, в ходе которого они обсудили, в частности, инцидент в Керченском проливе.

Генеральный прокурор Юрий Луценко пригрозил телеканалу ответственностью в случае демонстрации картины.

На "112. Украина" также заявили, что получают угрозы и подвергаются давлению, и обратились в международные правозащитные организации, Еврокомиссию, ПАСЕ, комитет министров Совета Европы, ЕС и ООН.