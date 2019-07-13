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РИА Новости

NewsOne передал Зеленскому обращение из-за травли канала

Вчера, 11:32
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© Фото : страница телеканала NewsOne в InstagramСтудия телеканала NewsOne
Студия телеканала NewsOne
© Фото : страница телеканала NewsOne в Instagram
Студия телеканала NewsOne. Архивное фото
КИЕВ, 13 июл – РИА Новости. Журналисты телеканала NewsOne передали президенту Украины Владимиру Зеленскому обращение коллектива по поводу давления на телеканал, сообщается на его сайте.
Ранее телеканал "Россия 1" анонсировал, что 12 июля в 18.00 между ним и каналом NewsOne в Киеве состоится телемост. Анонс вызвал недовольство украинских политиков и журналистов. Кроме того, Генпрокуратура Украины возбудила дело по статье "покушение на совершение государственной измены" в связи с планами провести телемост. Восьмого июля телеканал заявил, что отказывается от проведения телемоста из-за угроз в свой адрес.
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Ранее NewsOne обратился к международным организациям из-за давления украинских властей, а также угроз в адрес журналистов и сотрудников.
Как сообщается на сайте телеканала, обращение Зеленскому было передано во время встречи главы государства с премьер-министром Молдавии Майей Санду. "Это письмо о давлении на наш телеканал и на журналистов NewsOne", - сказала журналист, передавая обращение коллектива.
В опубликованном обращении к Зеленскому коллектив телеканала напомнил, что правоохранители не завершили расследования случаев нападения на журналистов телеканала, а власть, давит на него проверками и угрозами запрета деятельности.
"Команда NewsOne требует от власти немедленно прекратить травлю и давление на телеканал в преддверии выборов, а также соблюдать законы Украины. Мы призываем украинских граждан проявить солидарность в защите нашего общего права на свободу слова", - говорится в тексте обращения.
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