NewsOne передал Зеленскому обращение из-за травли канала

КИЕВ, 13 июл – РИА Новости. Журналисты телеканала NewsOne передали президенту Украины Владимиру Зеленскому обращение коллектива по поводу давления на телеканал, сообщается на его Журналисты телеканала NewsOne передали президенту Украины Владимиру Зеленскому обращение коллектива по поводу давления на телеканал, сообщается на его сайте

Ранее телеканал "Россия 1" анонсировал, что 12 июля в 18.00 между ним и каналом NewsOne в Киеве состоится телемост. Анонс вызвал недовольство украинских политиков и журналистов. Кроме того, Генпрокуратура Украины возбудила дело по статье "покушение на совершение государственной измены" в связи с планами провести телемост. Восьмого июля телеканал заявил, что отказывается от проведения телемоста из-за угроз в свой адрес.

Ранее NewsOne обратился к международным организациям из-за давления украинских властей, а также угроз в адрес журналистов и сотрудников.

Как сообщается на сайте телеканала, обращение Зеленскому было передано во время встречи главы государства с премьер-министром Молдавии Майей Санду. "Это письмо о давлении на наш телеканал и на журналистов NewsOne", - сказала журналист, передавая обращение коллектива.

В опубликованном обращении к Зеленскому коллектив телеканала напомнил, что правоохранители не завершили расследования случаев нападения на журналистов телеканала, а власть, давит на него проверками и угрозами запрета деятельности.