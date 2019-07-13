В Алтайском крае два человека погибли при пожаре в частном доме

БАРНАУЛ, 13 июл - РИА Новости. Два человека погибли в результате пожара в частном одноэтажном доме в Рубцовском районе Алтайского края, сообщает ГУ МЧС региона.
По данным ведомства, сообщение о возгорании поступило во втором часу ночи в субботу, пожарные оперативно прибыли на место происшествия. На момент прибытия первого подразделения деревянный дом и надворные постройки уже горели огнем, была угроза распространения на соседние строения.
"Возгорание было поздно обнаружено и огонь успел распространиться на значительной площади. Более часа потребовалось огнеборцам для локализации возгорания, дом, баня и сарай серьезно пострадали от огня. В ходе ликвидации на месте происшествия были обнаружены тела двух погибших", - говорится в сообщении.
Наиболее вероятная причина происшествия - неосторожное обращение с огнем. На тушение были привлечены дополнительные силы и средства, всего было задействовано 12 человек личного состава и пять единиц техники.