В Алтайском крае два человека погибли при пожаре в частном доме

БАРНАУЛ, 13 июл - РИА Новости. Два человека погибли в результате пожара в частном одноэтажном доме в Рубцовском районе Алтайского края, сообщает ГУ МЧС региона.

По данным ведомства, сообщение о возгорании поступило во втором часу ночи в субботу, пожарные оперативно прибыли на место происшествия. На момент прибытия первого подразделения деревянный дом и надворные постройки уже горели огнем, была угроза распространения на соседние строения.

"Возгорание было поздно обнаружено и огонь успел распространиться на значительной площади. Более часа потребовалось огнеборцам для локализации возгорания, дом, баня и сарай серьезно пострадали от огня. В ходе ликвидации на месте происшествия были обнаружены тела двух погибших", - говорится в сообщении.