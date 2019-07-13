Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
$from_infinity = @type = article wide_mode=
2019-07-13T10:05Z
https://ria.ru/20190713/1556484738.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Союз журналистов Украины призвал расследовать обстрел "112. Украина"

Вчера, 10:05
1565
КИЕВ, 13 июл - РИА Новости. Национальный союз журналистов Украины призывает Службу безопасности и другие правоохранительные органы эффективно расследовать обстрел телеканала "112.Украина", заявил глава союза Сергей Томиленко.
В субботу телеканал "112.Украина" заявил, что неизвестные из гранатомета обстреляли здание телеканала. По данным полиции, в результате инцидента никто не пострадал, возбуждено уголовное дело по статье "террористический акт".
Площадь Независимости в Киеве
12 июля, 20:35
Телеканал "112.Украина" обратился к международным организациям из-за угроз
"Национальный союз журналистов Украины призывает СБУ и другие правоохранительные ведомства к проведению эффективного расследования грубой атаки на офис национального телеканала 112. Кто бы ни организовал этот теракт - он должен быть должным образом наказан", - написал Томиленко на странице на Facebook.
Также союз журналистов Украины отмечает, что "системная безнаказанность за предыдущие атаки на журналистов и СМИ провоцируют новые приступы".
"И отсутствие результатов расследования поджога помещения национального телеканала "Интер" в сентябре 2016 года, отсутствие результатов расследования случаев блокировки редакций отдельных национальных и региональных СМИ, в том числе и поджогов редакций СМИ в Днепропетровской области - все это способствовало организаторам сегодняшнего теракта", - говорится в сообщении.
Автомобиль украинской полиции в Киеве
5 мая, 10:38
На Украине завели дело после нападения на журналиста в Черкассах
Кроме того, глава союза журналистов заявил, что "война против журналистов и медиа - это война против Украины".
Накануне телеканал "112. Украина" обратился к международным организациям в связи с давлением и угрозами, которые начали поступать из-за анонсированного на канале нового фильма американского режиссера Оливера Стоуна "В борьбе за Украину" (Revealing Ukraine). Телеканал анонсировал показ этой кинокартины на ближайшие дни. По данным телеканала, Стоун и украинский документалист Игорь Лопатенок в своей картине попытались разобраться в кризисе на Украине. Для этого Стоун взял эксклюзивное интервью у президента России. Они обсудили, в частности, инцидент в Керченском проливе. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко пригрозил телеканалу ответственностью в случае показа фильма.
1921020
Обсудить 0
Ситуация на УкраинеУкраинаВ мире
Рекомендуем
Женщина разделась в московском метро, чтобы мужчина уступил ей место
Женщина разделась в московском метро, чтобы ей уступили место
РИА
Новости
Президент РФ Владимир Путин садится за руль автомобиля КамАЗ во время проезда колонны строительной техники по автодорожной части Крымского моста. 15 мая 2018
В Крыму отметили, что Зеленский начал брать пример с Путина
Блюда на шведском столе
Турецкий отельер рассказал, как на шведский стол повторно ставят продукты
Российская военная полиция в Сирии
Боевики подорвали бомбу на пути патруля российской военной полиции в Сирии
Лента
новостей
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский потребовал от главы Фискальной службы уйти в отставку
Георгий Габуния
На дом оскорбившего Путина журналиста повесили позорную табличку
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
В Чечне решили переименовать родовое село Кадырова
В США более 600 тысяч человек планируют штурмовать "Зону 51"
На месте ДТП в Бай-Тайгинском районе Республики Тыва
Следователи рассказали, что привело к ДТП с девятью погибшими в Туве
Поезд Киев-Москва на Киевском вокзале
Гройсман признал невозможность разрыва железнодорожного сообщения с Россией
Певица Светлана Лобода
СМИ: Лобода из-за гримерки устроила скандал на фестивале в Санкт-Петербурге
Монеты номиналом один рубль, один евро на банкноте один доллар США
Правительство одобрило изменения в законодательстве об операциях с валютой
Генеральный директор грузинского телеканала Рустави-2 Николоз Гварамия
Виноделы собрались у офиса "Рустави 2" и потребовали отдать им гендиректора
Двойное сальто автомобиля в Омске
Двойное сальто автомобиля в Омске попало на видео
Здание Дома правительства РФ
Правительство утвердило календарь выходных на 2020 год
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:30Число погибших при крушении судна у побережья Туниса возросло до 82 человек
02:12Пьяные военные ВСУ избили своего командира из-за премии, сообщили в ЛНР
02:09Марокканские моряки спасли 161 нелегального мигранта в Средиземном море
02:06Пушков прокомментировал возможные санкции США против Турции из-за С-400
01:58Ночной велофестиваль в Москве собрал более 15 тысяч участников
01:26В Кувейте военных подключат к обеспечению безопасности морских портов
01:16Мосгоризбирком не прокомментировал решения по кандидатам по 43-му округу
01:13Зеленский искупался вместе с украинцами в Черном море
01:04Эр-Рияд призвал Доху не мешать катарцам, желающим совершить хадж
00:56Бойко назвал последствия "дикой" политики Киева в отношениях с Россией
00:47Кандидат в МГД Гудков заявил о намерении обжаловать проверку подписей
00:42Немецкие СМИ сообщили о "точке невозврата" для Турции из-за С-400
00:39В заповеднике Приморья сняли на видео неизвестного экспертам леопарда
00:37Соболь откажут в регистрации на выборах в Мосгордуму, заявил Венедиктов
00:21В ОАЭ подготовили первых операторов ядерного реактора
23:56"Оппозиционная платформа" поспособствует переговорам Киева с ДНР и ЛНР
23:47Силовики обстреляли район фильтровальной станции в Донбассе, заявили в ДНР
23:32СМИ рассказали, когда США объявят о санкциях против Турции из-за С-400
23:30Бойко назвал ситуацию с отношением к журналистам на Украине "драматической"
23:23Отремонтировавших "Протон-М" специалистов представят к госнаградам
Лента новостейМолния