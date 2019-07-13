Союз журналистов Украины призвал расследовать обстрел "112. Украина"

КИЕВ, 13 июл - РИА Новости. Национальный союз журналистов Украины призывает Службу безопасности и другие правоохранительные органы эффективно расследовать обстрел телеканала "112.Украина", заявил глава союза Сергей Томиленко.

В субботу телеканал "112.Украина" заявил, что неизвестные из гранатомета обстреляли здание телеканала. По данным полиции, в результате инцидента никто не пострадал, возбуждено уголовное дело по статье "террористический акт".

"Национальный союз журналистов Украины призывает СБУ и другие правоохранительные ведомства к проведению эффективного расследования грубой атаки на офис национального телеканала 112. Кто бы ни организовал этот теракт - он должен быть должным образом наказан", - написал Томиленко на странице на Facebook

Также союз журналистов Украины отмечает, что "системная безнаказанность за предыдущие атаки на журналистов и СМИ провоцируют новые приступы".

"И отсутствие результатов расследования поджога помещения национального телеканала "Интер" в сентябре 2016 года, отсутствие результатов расследования случаев блокировки редакций отдельных национальных и региональных СМИ, в том числе и поджогов редакций СМИ в Днепропетровской области - все это способствовало организаторам сегодняшнего теракта", - говорится в сообщении.

Кроме того, глава союза журналистов заявил, что "война против журналистов и медиа - это война против Украины".

Накануне телеканал "112. Украина" обратился к международным организациям в связи с давлением и угрозами, которые начали поступать из-за анонсированного на канале нового фильма американского режиссера Оливера Стоуна "В борьбе за Украину" (Revealing Ukraine). Телеканал анонсировал показ этой кинокартины на ближайшие дни. По данным телеканала, Стоун и украинский документалист Игорь Лопатенок в своей картине попытались разобраться в кризисе на Украине. Для этого Стоун взял эксклюзивное интервью у президента России. Они обсудили, в частности, инцидент в Керченском проливе. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко пригрозил телеканалу ответственностью в случае показа фильма.