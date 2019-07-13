В Якутии рассказали о состоянии раненого полицейского

ЯКУТСК, 13 июл – РИА Новости. Состояние полицейского Николая Афанасьева, получившего ранение в городе Среднеколымске Якутии, стабильное, сообщил РИА Новости глава Среднеколымского района Евгений Слепцов.
Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело после того, как житель Якутии из-за семейного скандала открыл огонь по приехавшему наряду правоохранителей, в результате сотрудник Росгвардии погиб, а полицейский находится в больнице. После случившегося нападавший покончил с собой. Ход расследования дела взят на контроль в центральном аппарате СК России.
"При вооруженном нападении смертельное ранение получил сотрудник Росгвардии, прапорщик Семен Сивцев. Его напарник, 51-летний прапорщик Николай Афанасьев, получил ранение в правое предплечье. Ночью мужчину прооперировали, он в сознании. Сейчас состояние стабильное", - рассказал Слепцов.
По информации Слепцова, стрелявший Александр Гаврилов ранее к уголовной ответственности не привлекался.
В свою очередь, в МВД Якутии сообщили, что следят за состоянием пострадавшего коллеги. "Руководители МВД, кадровая служба и дежурная часть ежечасно мониторят состояние здоровья", - сообщили в пресс-службе ведомства.