В Якутии рассказали о состоянии раненого полицейского

"При вооруженном нападении смертельное ранение получил сотрудник Росгвардии, прапорщик Семен Сивцев. Его напарник, 51-летний прапорщик Николай Афанасьев, получил ранение в правое предплечье. Ночью мужчину прооперировали, он в сознании. Сейчас состояние стабильное", - рассказал Слепцов.

По информации Слепцова, стрелявший Александр Гаврилов ранее к уголовной ответственности не привлекался.

В свою очередь, в МВД Якутии сообщили, что следят за состоянием пострадавшего коллеги. "Руководители МВД, кадровая служба и дежурная часть ежечасно мониторят состояние здоровья", - сообщили в пресс-службе ведомства.