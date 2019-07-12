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РИА Новости

В Якутии мужчина застрелил сотрудника Росгвардии и ранил полицейского

Вчера, 19:46
19831
© Фото : СУ СК России по Республике Саха (Якутия)В городе Среднеколымске республики Саха мужчина расстрелял наряд дежурной части полиции. 12 июля 2019
В городе Среднеколымске республики Саха мужчина расстрелял наряд дежурной части полиции. 12 июля 2019
© Фото : СУ СК России по Республике Саха (Якутия)
МОСКВА/ЯКУТСК, 12 июл — РИА Новости. Житель Якутии открыл огонь по полицейской машине после того, как к нему приехал наряд из-за семейной ссоры, сообщил СУ СК России по региону.
По предварительным данным, 12 июля местная жительница сообщила в дежурную часть по Среднеколымскому району о скандале с мужем.
Когда наряд прибыл к дому, супруг выстрелил по патрульной машине из карабина "Тигр".
"От полученных ранений сотрудник Росгвардии погиб на месте, помощник оперативного дежурного получил ранения, и в настоящее время ему оказывается оперативная медицинская помощь в больнице", — говорится в сообщении.
По факту ЧП проводится процессуальная проверка.
Нападавший покончил с собой.
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РосгвардияСледственный комитет РФРоссияЯкутияПроисшествия
Популярные комментарии
Уволить его надо посмертно.И не выплачивать ничего.На вызов нада в бронике приезжать.За рулём пристегнутым быть.На воде в пас жилете.Простые же вещи...
12 июля, 21:25
Максимус Трой
3122522
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