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РИА Новости

Между Россией и Украиной прошел телемост "Надо поговорить"

Вчера, 06:31
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© Телеканал "Россия 1"Стоп-кадр телемоста между Россией и Украиной
Стоп-кадр телемоста между Россией и Украиной
© Телеканал "Россия 1"
Стоп-кадр телемоста между Россией и Украиной. Архивное фото
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. На телеканале "Россия 1" состоялся первый за несколько лет телемост между Россией и Украиной "Надо поговорить". Деятели культуры, спорта, науки и обычные люди из двух стран обсудили, что их объединяет.
Ведущими были Мария Ситтель и Андрей Малахов.
Стоп-кадр телемоста между Россией и Украиной
12 июля, 20:12
Народный артист Украины оценил идею телемоста с Россией
Российские участники пришли в студию канала "Россия 1", украинские — выходили на связь по Skype.
Гостями программы стали актеры Владимир Меньшов, Рустам Сагдуллаев, Валентина Талызина, Владимир Конкин, Маргарита Шубина, музыканты Кай Метов и Лев Лещенко и другие известные деятели культуры, а также спортсмены.
Гости обсуждали, что объединяет два народа — вспоминали известные в России и на Украине фильмы, песни, литературные произведения. Российско-украинские семьи общались в эфире, встречались и сетовали на сложившуюся ситуацию.
Участниками телемоста стали не только известные артисты и спортсмены, но и обычные люди.
В конце программы Ситтель и Малахов выразили надежду, что в следующий раз им удастся провести телемост между Россией и Украиной вместе с коллегами из киевской студии.
Аркадий Инин на гражданской панихиде в Центральном доме кино в Москве
12 июля, 19:43
Писатель Инин увиделся по телемосту с братом в Виннице спустя 40 лет
"Нам бы очень хотелось, чтобы те добрые слова, которые сегодня звучали здесь, в этой студии, в следующий раз прозвучали бы из киевской студии от наших коллег", - сказала Ситтель. "Мы верим, что добро победит" - добавил Малахов.
Эфир завершился песней из фильма "В бой идут одни старики".

Реакция на телемост в России

Прошедший телемост между Россией и Украиной может улучшить отношения между странами не только в культурной сфере, но и на межправительственном уровне, если Киев откажется от агрессивной риторики, считает член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов.
"Хочется верить, что когда-нибудь Киев откажется от агрессивной риторики в адрес России и мы сможем наладить нормальные отношения не только на уровне деятелей культуры, но и на межправительственном уровне", - сказал РИА Новости Морозов.
Председатель российского оскаровского комитета, кинорежиссер Владимир Меньшов дал пресс-конференцию в РИА Новости
12 июля, 19:24
Меньшов в ходе телемоста назвал запрет въезда на Украину жестоким
Парламентарий добавил, что русские и украинцы - это один народ, а созданное "западными партнерами" искусственное разделение между странами противоестественно для государств. "Для нас комфортно и абсолютно нормально жить в мире и согласии. И осуществлять контакты на всех уровнях. Хочется верить, что когда-нибудь Киев откажется от агрессивной риторики в адрес России", - пояснил депутат.
Формат телемоста для диалога между Россией и Украиной актуален и необходим, считает заместитель директора Института СНГ Владимир Жарихин.
"Конечно, такой формат абсолютно необходим, он назрел, но пока на Украине такая ситуация междувластья, я боюсь, что полноформатно, как хотелось изначально, провести его, к сожалению, не удастся. Но это не значит, что не надо стремиться к этому. Все равно даже в таком усеченном виде было видно, что идея назрела, что это действительно необходимо, что люди к этому тянутся, но пока провести его в полном объеме, к сожалению, не удастся", - сказал Жарихин РИА Новости, комментируя прошедший в пятницу телемост.
При этом идею проведения телемоста между политиками России и Украины эксперты восприняли скептически. Такое мероприятие пока невозможно, считает директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.
Депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко
12 июля, 21:31
Телемост показал, что украинцам и россиянам нечего делить, заявил депутат
"Я не думаю, что есть какая-то необходимость о чем-то разговаривать с украинскими политиками. В этом как раз смысл того, что мы сегодня видели - люди хотят разговаривать, культура общая, ментальность общая, а украинские политики, по крайней мере те, кто называют себя политиками, сделали все, чтобы диалог, общение, общее пространство было разорвано", - сказал РИА Новости эксперт.
По его словам, у россиян и украинцев нет претензий друг к другу. "Мы же не чужие люди", - сказал он.

Реакция на Украине

Российско-украинский телемост на телеканале "Россия 1" прошел успешно, его можно рассматривать как "сигнал оттепели" в двусторонних отношениях, считает директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.
"Эту программу подстерегали разные опасности, разные риски уйти в какую-то, пусть даже скрытую, но пропаганду. Но мне кажется, что авторам программы удалось этого избежать. Она удачно получилась, люди очень искренне говорят. Если бы это было на украинском телевидении, это должно было произвести на людей позитивное впечатление как некая оттепель, начало оттепели в отношениях между нашими странами", - заявил Погребинский РИА Новости, делясь своими впечатлениями от передачи.
Депутат Госдумы Михаил Шеремет
12 июля, 20:14
Депутат поддержал проведение телемоста между Россией и Украиной
Он отметил, что программа "удалась" благодаря тому, что прошла "без политики, без пропаганды". Эксперт затруднился оценить перспективы такого формата общения российского и украинского общества, но отметил, что "хорошо было бы также экспертную площадку сделать, чтобы она была не пропагандистской, а (была) содержательная дискуссия". "Это сделать сложнее, но к этому надо идти. Я думаю, что можно подумать, как это сделать", - заявил собеседник агентства.
По его оценкам, передачу могли посмотреть на Украине "миллионы". "Это некий сигнал оттепели", - повторил эксперт.

Давление на украинский телеканал NewsOne

Телеканал Newsone обратился к международным организациям из-за давления украинских властей, а также угроз в адрес журналистов и сотрудников, об этом говорится в заявлении организации.
Недовольство киевских властей вызвал анонсированный ранее и впоследствии отмененный телемост между телеканалом "Россия 1" и NewsOne. Генпрокуратура Украины возбудила дело по статье "покушение на совершение государственной измены" в связи с планами провести телемост. В результате украинский телеканал отказался от проведения телемоста из-за угроз в свой адрес.
Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста у офиса телеканала NewsOne
10 июля, 18:37
Собственник NewsOne подтвердил, что телемоста не будет в целях безопасности
В заявлении NewsOne отмечено, что обращения переданы в международные правозащитные организации, Еврокомиссию, ПАСЕ, комитет министров Совета Европы, ЕС, ООН, а также послам Франции, США, Германии, Италии, Испании, Австрии, Великобритании и Кипра на на Украине.
Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадим Рабинович заявил, что политсила будет защищать журналистов и СМИ от давления властей.
По его словам, на митинге в поддержку NewsOne собрались около 3-4 тысяч человек. "Но если власть не перестанет давить на медиа, завтра соберутся десятки тысяч. И 100 человек провластной команды никогда не запугают всю страну! Этого не будет!" – отметил оппозиционный депутат.
Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич на постоянном совете организации поднял вопрос о ситуации, возникшей после анонсирования телемоста между российским и украинским телеканалом.
По словам Лукашевича, ожидания миллионов жителей Украины, проголосовавших против деструктивного курса прежних властей, пока не оправдываются: уходящие элиты продолжают противостоять любым переменам, осуществляя беспрецедентное давление на СМИ, а фактически – цензуру.
Виктор Медведчук во время встречи с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым
10 июля, 18:37
Бойко назвал ситуацию с телемостом истерикой остатка уходящей власти
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ВГТРКРоссияУкраинаОбщество
Популярные комментарии
Стыдно за этот скулешь с нашей стороны ! Народ живет своими проблемами и на Украину не обращают внимания. Да пусть живут как хотят, к нам не лезут. Артистов можно понять -обломился рынок, так они и здесь получают от государства отлично. Разговорами сыт не будешь- производство то у нас стоит все скворечники строим а работы нет!
13 июля, 07:44
dd.rwk
5810209
Есть хорошая поговорка:- "Насильно мил не будешь"!?)),, зачем без мыла,"туда" лезть!?)). Или это специально делается, для большего разжигания антироссийской истерии!?)).. Ведь заскулят не только на Украине, но и у их "друзей"!?)),, Кто заказывает этот "бал"?))
13 июля, 07:21
Александр Гриненко
4000004
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