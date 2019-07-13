В сомалийском Кисмайо около 50 человек пострадали при атаке на отель

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Около 50 человек пострадали в результате взрыва и вооруженного нападения в отеле сомалийского города Кисмайо, передает агентство Синьхуа со ссылкой на источники.
Ранее сообщалось о 10 погибших.
Сомалийское издание Garowe Online сообщало, что в отеле в городе Кисмайо произошел взрыв, за которым последовало вооруженное нападение. Отмечалось, что радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб" заявила об ответственности за атаку.
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