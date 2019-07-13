Минобороны рассекретило документы об освобождении Вильнюса

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Минобороны России запустило на Минобороны России запустило на своем сайте новый мультимедийный раздел, в котором опубликованы рассекреченные документы к 75-летию освобождения Вильнюса от немецко-фашистских войск. Об этом сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций ведомства.

Среди документов — журнал боевых действий, приказ верховного главнокомандующего №111 от 13 июля 1944 года, акты, наградные листы на участников освобождения Вильнюса и статьи в прессе об ужасах "нового порядка", установленного оккупантами, а также фотографии о паническом бегстве гитлеровцев.

Кроме того, представлены свидетельства того, как жители встречали красноармейцев.

© Фото : Министерство обороны РФ Рассекреченные документы об обороне Вильнюса 1 из 7 Рассекреченные документы об обороне Вильнюса © Фото : Министерство обороны РФ © Фото : Министерство обороны РФ Рассекреченные документы об обороне Вильнюса 2 из 7 Рассекреченные документы об обороне Вильнюса © Фото : Министерство обороны РФ © Фото : Министерство обороны РФ Рассекреченные документы об обороне Вильнюса 3 из 7 Рассекреченные документы об обороне Вильнюса © Фото : Министерство обороны РФ © Фото : Министерство обороны РФ Рассекреченные документы об обороне Вильнюса 4 из 7 Рассекреченные документы об обороне Вильнюса © Фото : Министерство обороны РФ © Фото : Министерство обороны РФ Рассекреченные документы об обороне Вильнюса 5 из 7 Рассекреченные документы об обороне Вильнюса © Фото : Министерство обороны РФ © Фото : Министерство обороны РФ Рассекреченные документы об обороне Вильнюса 6 из 7 Рассекреченные документы об обороне Вильнюса © Фото : Министерство обороны РФ © Фото : Министерство обороны РФ Рассекреченные документы об обороне Вильнюса 7 из 7 Рассекреченные документы об обороне Вильнюса © Фото : Министерство обороны РФ 1 из 7 Рассекреченные документы об обороне Вильнюса © Фото : Министерство обороны РФ 2 из 7 Рассекреченные документы об обороне Вильнюса © Фото : Министерство обороны РФ 3 из 7 Рассекреченные документы об обороне Вильнюса © Фото : Министерство обороны РФ 4 из 7 Рассекреченные документы об обороне Вильнюса © Фото : Министерство обороны РФ 5 из 7 Рассекреченные документы об обороне Вильнюса © Фото : Министерство обороны РФ 6 из 7 Рассекреченные документы об обороне Вильнюса © Фото : Министерство обороны РФ 7 из 7 Рассекреченные документы об обороне Вильнюса © Фото : Министерство обороны РФ

Проект рассказывает о том, как утром 9 июля 1944 года командование вермахта пыталось высадить в литовской столице парашютный десант с 30 бомбардировщиков "Юнкерс-88".

В разделе также опубликованы выводы специально созданной комиссии, которая рассматривала свидетельства очевидцев и изучала места массовых захоронений на "Базе" - фабрике смерти в местечке Панары, где за три года были уничтожены более 200 тысяч человек.

В отряд карателей входили и местные жители-прибалты, их имена приводятся в обнародованных документах.

Какие еще материалы рассекретило Минобороны

Минобороны регулярно публикует на своем сайте рассекреченные материалы, посвященные событиям Великой Отечественной войны. В частности, 3 июля были обнародованы документы, посвященный 75-летию освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков.