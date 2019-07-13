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РИА Новости

Минобороны рассекретило документы об освобождении Вильнюса

00:09
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© РИА Новости / Сергей Титов / Перейти в фотобанкПамятник советским солдатам на Зеленом мосту в городе Вильнюсе, Литва
Памятник советским солдатам на Зеленом мосту в городе Вильнюсе, Литва
© РИА Новости / Сергей Титов
Перейти в фотобанк
Памятник советским солдатам на Зеленом мосту в городе Вильнюсе, Литва. Архивное фото
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Минобороны России запустило на своем сайте новый мультимедийный раздел, в котором опубликованы рассекреченные документы к 75-летию освобождения Вильнюса от немецко-фашистских войск. Об этом сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций ведомства.
Среди документов — журнал боевых действий, приказ верховного главнокомандующего №111 от 13 июля 1944 года, акты, наградные листы на участников освобождения Вильнюса и статьи в прессе об ужасах "нового порядка", установленного оккупантами, а также фотографии о паническом бегстве гитлеровцев.
Кроме того, представлены свидетельства того, как жители встречали красноармейцев.
© Фото : Министерство обороны РФРассекреченные документы об обороне Вильнюса
Рассекреченные документы об обороне Вильнюса
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Рассекреченные документы об обороне Вильнюса
© Фото : Министерство обороны РФ
© Фото : Министерство обороны РФРассекреченные документы об обороне Вильнюса
Рассекреченные документы об обороне Вильнюса
2 из 7
Рассекреченные документы об обороне Вильнюса
© Фото : Министерство обороны РФ
© Фото : Министерство обороны РФРассекреченные документы об обороне Вильнюса
Рассекреченные документы об обороне Вильнюса
3 из 7
Рассекреченные документы об обороне Вильнюса
© Фото : Министерство обороны РФ
© Фото : Министерство обороны РФРассекреченные документы об обороне Вильнюса
Рассекреченные документы об обороне Вильнюса
4 из 7
Рассекреченные документы об обороне Вильнюса
© Фото : Министерство обороны РФ
© Фото : Министерство обороны РФРассекреченные документы об обороне Вильнюса
Рассекреченные документы об обороне Вильнюса
5 из 7
Рассекреченные документы об обороне Вильнюса
© Фото : Министерство обороны РФ
© Фото : Министерство обороны РФРассекреченные документы об обороне Вильнюса
Рассекреченные документы об обороне Вильнюса
6 из 7
Рассекреченные документы об обороне Вильнюса
© Фото : Министерство обороны РФ
© Фото : Министерство обороны РФРассекреченные документы об обороне Вильнюса
Рассекреченные документы об обороне Вильнюса
7 из 7
Рассекреченные документы об обороне Вильнюса
© Фото : Министерство обороны РФ
1 из 7
Рассекреченные документы об обороне Вильнюса
© Фото : Министерство обороны РФ
2 из 7
Рассекреченные документы об обороне Вильнюса
© Фото : Министерство обороны РФ
3 из 7
Рассекреченные документы об обороне Вильнюса
© Фото : Министерство обороны РФ
4 из 7
Рассекреченные документы об обороне Вильнюса
© Фото : Министерство обороны РФ
5 из 7
Рассекреченные документы об обороне Вильнюса
© Фото : Министерство обороны РФ
6 из 7
Рассекреченные документы об обороне Вильнюса
© Фото : Министерство обороны РФ
7 из 7
Рассекреченные документы об обороне Вильнюса
© Фото : Министерство обороны РФ
Проект рассказывает о том, как утром 9 июля 1944 года командование вермахта пыталось высадить в литовской столице парашютный десант с 30 бомбардировщиков "Юнкерс-88".
В разделе также опубликованы выводы специально созданной комиссии, которая рассматривала свидетельства очевидцев и изучала места массовых захоронений на "Базе" - фабрике смерти в местечке Панары, где за три года были уничтожены более 200 тысяч человек.
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Минобороны рассекретило документы о защите Брестской крепости
В отряд карателей входили и местные жители-прибалты, их имена приводятся в обнародованных документах.

Какие еще материалы рассекретило Минобороны

Минобороны регулярно публикует на своем сайте рассекреченные материалы, посвященные событиям Великой Отечественной войны. В частности, 3 июля были обнародованы документы, посвященный 75-летию освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков.
Представленные документы повествуют о тщательной подготовке к проведению Минской операции, позволившей освободить столицу Белоруссии раньше поставленных сроков, о проведении уникальной артподготовки и массированных авиаударов по ключевым укрепленным районам и позициям войск противника.
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Великая Отечественная война (1941-1945)ВильнюсРоссияВ мире
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