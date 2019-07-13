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РИА Новости
Туризм

Эксперты назвали регионы России, жители которых отдыхают дольше всех

Вчера, 21:57
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© Depositphotos / kastoДевушка в аэропорту
Девушка в аэропорту
© Depositphotos / kasto
МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Самые продолжительные поездки позволяют себе жители Чукотки, Магаданской области и Камчатки, сообщает Biletix.
Эксперты сервиса проанализировали бронирования авиабилетов туда-обратно в 2019 году. Они выяснили, у жителей каких регионов России между вылетом и возвращением проходит больше всего времени.
В среднем, авиапассажиры на Чукотке приобретают авиабилеты туда-обратно с промежутком между вылетом и прилетом в 44 дня, жители Магадана – в 31 день, Камчатки – в 26 дней. В пятерку также вошли Забайкальский край и Ненецкий автономный округ (по 17 дней). В среднем по России этот показатель составляет 11 дней.
Меньше всего времени между началом авиапутешествия и возвращением проходит у жителей Астраханской, Волгоградской, Костромской и Кировской областей и Чувашии (пять-шесть дней).
Наиболее продолжительные поездки жители России совершают в регионы Дальнего Востока. Дольше всего путешественники задерживаются на Чукотке (в среднем 24 дня), в Приморском крае (14 дней), в Амурской области (14 дней), в Хабаровском крае (13 дней) и в Кабардино-Балкарской республике (13 дней).
Меньше всего туристы, приобретающие билеты туда-обратно, задерживаются в Костромской области (три дня), в Удмуртии (четыре дня) и в Волгоградской области (пять дней).
Аргентина, Буэнос-Айрес
2 июня, 14:04
Определены страны, где российские туристы отдыхают дольше всего
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ТуризмТуризмЧукоткатуристыДальний ВостокНовости - ТуризмКамчаткаЧувашияАмурская областьКировская областьУдмуртияЗабайкальский крайХабаровский крайМагаданПриморский крайМагаданская областьАстраханская областьКабардино-Балкария
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