В Сомали в результате атаки на отель погибли не менее десяти человек

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. По меньшей мере 10 человек погибли в результате взрыва и вооруженного нападения в отеле сомалийского города Кисмайо, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на представителя местных властей Абди Ахмеда (Abdi Ahmed).
Ранее сомалийское издание Garowe Online сообщило, что в отеле в городе Кисмайо произошел взрыв, за которым последовало вооруженное нападение. Отмечалось, что радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб" заявила об ответственности за атаку.
Как заявил Ахмед, большинство погибших были постоянными посетителями отеля, в котором часто останавливаются законодатели и местные чиновники. Он отметил, что число жертв может возрасти, так как вооруженное столкновение между боевиками и силами безопасности в отеле продолжается.
Агентство Франс Пресс в свою очередь сообщает со ссылкой на сотрудника службы безопасности о семи погибших, среди которых министр местного управления и депутат.
#Update: Just in - Pictures of the now suicide Bomb and gun attack at a hotel in Jubaland capital Kismayo #Somalia leaves At least 7 people killed. pic.twitter.com/7F4KTqhcp8— Sotiri Dimpinoudis (@sotiridi) 12 июля 2019 г.