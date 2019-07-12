В Сомали в результате атаки на отель погибли не менее десяти человек

В Сомали исламисты казнили не менее десяти человек, сообщают СМИ

В Сомали исламисты казнили не менее десяти человек, сообщают СМИ

Как заявил Ахмед, большинство погибших были постоянными посетителями отеля, в котором часто останавливаются законодатели и местные чиновники. Он отметил, что число жертв может возрасти, так как вооруженное столкновение между боевиками и силами безопасности в отеле продолжается.