Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
$from_infinity = @type = article wide_mode=
2019-07-12T23:48Z
https://ria.ru/20190712/1556481059.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

В Сомали в результате атаки на отель погибли не менее десяти человек

Вчера, 23:48
300
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. По меньшей мере 10 человек погибли в результате взрыва и вооруженного нападения в отеле сомалийского города Кисмайо, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на представителя местных властей Абди Ахмеда (Abdi Ahmed).
Ранее сомалийское издание Garowe Online сообщило, что в отеле в городе Кисмайо произошел взрыв, за которым последовало вооруженное нападение. Отмечалось, что радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб" заявила об ответственности за атаку.
Сотрудники служб безопасности Сомали. Архивное фото
8 июля, 03:35
В Сомали исламисты казнили не менее десяти человек, сообщают СМИ
Как заявил Ахмед, большинство погибших были постоянными посетителями отеля, в котором часто останавливаются законодатели и местные чиновники. Он отметил, что число жертв может возрасти, так как вооруженное столкновение между боевиками и силами безопасности в отеле продолжается.
Агентство Франс Пресс в свою очередь сообщает со ссылкой на сотрудника службы безопасности о семи погибших, среди которых министр местного управления и депутат.
000005
Обсудить 1
СомалиВ мире
Рекомендуем
В сомалийском Кисмайо около 50 человек пострадали при атаке на отель
РИА
Новости
"Хезболлах" сообщило о желании администрации Трампа открыть каналы связи
Сотрудники полиции
В Париже задержали почти сорок человек в ходе акции мигрантов
Палестинцы
Более 50 палестинцев пострадали в стычках с израильскими военными в Газе
Лента
новостей
В фешенебельном отеле в Сомали прогремел взрыв
СМИ: на греческом острове Наксос самолет выкатился за пределы ВПП
Вид на Стамбул через пролив Босфор
Fitch понизило рейтинг Турции до уровня "BB-" с негативным прогнозом
Зенитный ракетный комплекс С-400
Пентагон передумал комментировать поставки С-400 в Турцию
Израильские военные засекли запуск ракеты из сектора Газа
Дамаск, Сирия
СМИ: "Хезболлах" сократило присутствие в Сирии "до необходимого количества"
Здание Скотланд-ярда в Лондоне, 2012 год
Скотланд-Ярд посоветовал СМИ не публиковать секретную информацию
Задержанный в Гибралтаре экипаж иранского танкера отпустили под залог
Солдаты армии Израиля
Израильские военные засекли пуск второй ракеты из сектора Газа
В Афганистане при взрыве один полицейский погиб, двое пострадали
Сейсмограф
Неподалеку от Филиппин произошло землетрясение магнитудой 5,8
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:37В Алтайском крае два человека погибли при пожаре в частном доме
10:35В Уфе задержали одного из напавших на полицейского
10:30В киевском аэропорту самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы
10:24В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
10:22В Иркутской области очистили от завалов около 70% участка в районе ЧС
10:19Правительство одобрило повышение выплат на детей семьям с невысоким доходом
10:19В посольстве в Абхазии рассказали подробности ДТП с россиянами
10:17Правительство одобрило поправки о праве регионов давать друг другу субсидии
10:13В Турции приземлился самолет с новой партией компонентов С-400
10:05Союз журналистов Украины призвал расследовать обстрел "112. Украина"
10:02Правительство одобрило изменения в законодательстве об операциях с валютой
10:00В Японии 21 человек пострадал при столкновении автобуса и машины
10:00Силовики 23 раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:57Минздрав получит более миллиарда рублей для покупки медизделий в регионы
09:55Правительство одобрило законопроекты о полномочиях трудовых инспекторов
09:44Cуд отменил штраф ЦОДД за установку "нестандартных" дорожных знаков
09:44В Одессе более 30 человек остаются в больнице после отравления в лагере
09:32В ЛНР рыбак подорвался на мине у линии соприкосновения
09:30Здание телеканала "112. Украина" обстреляли из гранатомета
09:25Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в субботу
Лента новостейМолния