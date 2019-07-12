Нижняя палата конгресса приняла проект оборонного бюджета США

ВАШИНГТОН, 12 июл – РИА Новости. Палата представителей конгресса США приняла в пятницу проект оборонного бюджета на 2020 год, предусматривающий выделение на эти цели 733 миллиардов долларов вместо запрошенных администрацией Дональда Трампа 750 миллиардов.

Трансляцию заседания вел телеканал C-Span

Палата находится под контролем оппозиционных Трампу демократов. За проект проголосовало 220 парламентариев, против – 197.

Этот проект конкурирует с второй версией оборонного бюджета, которую уже согласовал контролируемый республиканцами сенат. В него заложено 750 миллиардов.

Наличие двух версий этого документа является обычной практикой. В таком случае создается согласительный комитет из представителей обеих партий, чтобы выработать консенсус, за который будут готовы проголосовать в обеих палатах. Разница в подходах становится поводом для политического торга и в других вопросах.