Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
$from_infinity = @type = article wide_mode=
2019-07-12T21:49Z
https://ria.ru/20190712/1556479728.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155468/07/1554680740_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_fb9e0e811ef355a3a718c53a37f01b64.jpg
РИА Новости

Нижняя палата конгресса приняла проект оборонного бюджета США

Вчера, 21:49
1564
© AP Photo / Cliff OwenЗдание Капитолия в Вашингтоне
Здание Капитолия в Вашингтоне
© AP Photo / Cliff Owen
Здание Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 12 июл – РИА Новости. Палата представителей конгресса США приняла в пятницу проект оборонного бюджета на 2020 год, предусматривающий выделение на эти цели 733 миллиардов долларов вместо запрошенных администрацией Дональда Трампа 750 миллиардов.
Трансляцию заседания вел телеканал C-Span.
Палата находится под контролем оппозиционных Трампу демократов. За проект проголосовало 220 парламентариев, против – 197.
Этот проект конкурирует с второй версией оборонного бюджета, которую уже согласовал контролируемый республиканцами сенат. В него заложено 750 миллиардов.
Расстановка бронемашин Брэдли накануне военного парада в Вашингтоне
10 июля, 01:44
СМИ узнали, во сколько обошлось Пентагону празднование Дня независимости
Наличие двух версий этого документа является обычной практикой. В таком случае создается согласительный комитет из представителей обеих партий, чтобы выработать консенсус, за который будут готовы проголосовать в обеих палатах. Разница в подходах становится поводом для политического торга и в других вопросах.
Ранее административно-бюджетное управление Белого дома распространило заявление, в котором говорилось, что Трамп может наложить вето на законопроект с меньшей суммой, чем он хочет. Кроме того, администрация президента также серьезно озабочена положениями, которые создадут серьезные трудности осуществлению национальной оборонной стратегии и обзору ядерной политики. Текущая версия бюджета также, по мнению Белого дома, помешает усилиям по охране границы.
3101112
Обсудить 0
Дональд ТрампСШАВ мире
Рекомендуем
Военнослужащие во время учений десантно-штурмовых и танковых подразделений ВДВ
Экс-глава СБУ оценил масштаб российских учений в Крыму
РИА
Новости
Авиабаза Хмеймим в Сирии
Боевики атаковали российскую базу в Сирии
Женщина разделась в московском метро, чтобы мужчина уступил ей место
Женщина разделась в московском метро, чтобы ей уступили место
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский прокомментировал разговор с Путиным
Лента
новостей
Работа с пчелами в рамочном улье на пасеке
Россельхознадзор рассказал о причинах массовой гибели пчел
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский прокомментировал разговор с Путиным
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
Врио главы Пентагона обсудил с министром обороны Турции поставки С-400
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
Трампа попросили ввести санкции из-за начала поставок С-400 в Турцию
Стоп-кадр телемоста между Россией и Украиной
Между Россией и Украиной прошел телемост "Надо поговорить"
Георгий Габуния
На дом оскорбившего Путина журналиста повесили позорную табличку
Президент РФ Владимир Путин
Эксперт оценил статью Bloomberg о том, что Путин станет премьером
Здание телеканала Рустави 2 в Тбилиси
Украинский "24 канал" перенес телемост с грузинским "Рустави 2"
Стоп-кадр телемоста между Россией и Украиной
На телеканале "Россия 1" прошел телемост между Москвой и Киевом
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков
Пушков прокомментировал сообщения о тайных выступлениях Кикабидзе в России
Генеральный директор грузинского телеканала Рустави-2 Николоз Гварамия
Виноделы собрались у офиса "Рустави 2" и потребовали отдать им гендиректора
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:37В Алтайском крае два человека погибли при пожаре в частном доме
10:35В Уфе задержали одного из напавших на полицейского
10:30В киевском аэропорту самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы
10:24В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
10:22В Иркутской области очистили от завалов около 70% участка в районе ЧС
10:19Правительство одобрило повышение выплат на детей семьям с невысоким доходом
10:19В посольстве в Абхазии рассказали подробности ДТП с россиянами
10:17Правительство одобрило поправки о праве регионов давать друг другу субсидии
10:13В Турции приземлился самолет с новой партией компонентов С-400
10:05Союз журналистов Украины призвал расследовать обстрел "112. Украина"
10:02Правительство одобрило изменения в законодательстве об операциях с валютой
10:00В Японии 21 человек пострадал при столкновении автобуса и машины
10:00Силовики 23 раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:57Минздрав получит более миллиарда рублей для покупки медизделий в регионы
09:55Правительство одобрило законопроекты о полномочиях трудовых инспекторов
09:44Cуд отменил штраф ЦОДД за установку "нестандартных" дорожных знаков
09:44В Одессе более 30 человек остаются в больнице после отравления в лагере
09:32В ЛНР рыбак подорвался на мине у линии соприкосновения
09:30Здание телеканала "112. Украина" обстреляли из гранатомета
09:25Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в субботу
Лента новостейМолния