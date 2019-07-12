Телемост показал, что украинцам и россиянам нечего делить, заявил депутат

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. В результате прошедшего телемоста украинцы и россияне заявили открыто, на весь мир, что им нечего делить, но говорить о переговорах на политическом уровне пока преждевременно, считает депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко.

В пятницу впервые за последние несколько лет между Россией и Украиной в рамках программы "Надо поговорить" в эфире канала "Россия 1" прошел телемост. Деятели культуры, науки и спорта обсудили, что объединяет страны. Часть украинских гостей участвовала в передаче через Skype, часть приехала в студию телеканала "Россия 1".

"Большой плюс этого шоу в том, что оно неполитическое. Простые люди – украинцы и россияне – заявили открыто, на весь мир, что им нечего делить. Огромное уважение – тем известным людям, которые не побоялись преследований СБУ и украинских бандеровцев, наверняка уже готовящим вёдра грязи для своих же соотечественников. К сожалению, пока о переговорах на политическом уровне говорить преждевременно", - сказал РИА Новости Козенко.

Парламентарий подчеркнул, что до того момента, пока в Донбассе не перестанут стрелять, ни о каких мирных политических телемостах не может быть и речи.

"А для этого нужно, прежде всего, перестать отрицать очевидное и набраться мужества, чтобы начать серьезные переговоры. Прежде всего, с лидерами ДНР и ЛНР", - заключил депутат.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.