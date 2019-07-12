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РИА Новости

В Госдуме надеются на улучшение отношений с Украиной после телемоста

Вчера, 21:01
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Прошедший телемост между Россией и Украиной может улучшить отношения между странами не только в культурной сфере, но и на межправительственном уровне, если Киев откажется от агрессивной риторики, считает член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов.
В пятницу впервые за последние несколько лет между Россией и Украиной в рамках программы "Надо поговорить" в эфире канала "Россия 1" прошел телемост. Деятели культуры, науки и спорта обсудили, что объединяет страны. Часть украинских гостей участвовала в передаче через Skype, часть приехала в студию телеканала "Россия 1".
Стоп-кадр телемоста между Россией и Украиной
Вчера, 20:32
Телемост прошел между Россией и Украиной
"Хочется верить, что когда-нибудь Киев откажется от агрессивной риторики в адрес России и мы сможем наладить нормальные отношения не только на уровне деятелей культуры, но и на межправительственном уровне", - сказал РИА Новости Морозов.
Парламентарий добавил, что русские и украинцы - это один народ, а созданное "западными партерами" искусственное разделение между странами противоестественно для государств. "Для нас комфортно и абсолютно нормально жить в мире и согласии. И осуществлять контакты на всех уровнях. Хочется верить, что когда-нибудь Киев откажется от агрессивной риторики в адрес России", - пояснил депутат.
Ранее телеканал "Россия 1" анонсировал, что 12 июля в 18.00 между ним и каналом NewsOne в Киеве состоится телемост. Анонс вызвал недовольство украинских политиков и журналистов. Кроме того, Генпрокуратура Украины возбудила дело по статье "покушение на совершение государственной измены" в связи с планами провести телемост. В понедельник украинский телеканал заявил, что отказывается от проведения телемоста из-за угроз в свой адрес, в результате чего "Россия 1" сменила формат.
Стоп-кадр телемоста между Россией и Украиной
Вчера, 20:21
Эксперт оценил значимость телемоста Россия-Украина
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