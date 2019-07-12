В Госдуме надеются на улучшение отношений с Украиной после телемоста

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Прошедший телемост между Россией и Украиной может улучшить отношения между странами не только в культурной сфере, но и на межправительственном уровне, если Киев откажется от агрессивной риторики, считает член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов.

В пятницу впервые за последние несколько лет между Россией и Украиной в рамках программы "Надо поговорить" в эфире канала "Россия 1" прошел телемост. Деятели культуры, науки и спорта обсудили, что объединяет страны. Часть украинских гостей участвовала в передаче через Skype, часть приехала в студию телеканала "Россия 1".

"Хочется верить, что когда-нибудь Киев откажется от агрессивной риторики в адрес России и мы сможем наладить нормальные отношения не только на уровне деятелей культуры, но и на межправительственном уровне", - сказал РИА Новости Морозов.

Парламентарий добавил, что русские и украинцы - это один народ, а созданное "западными партерами" искусственное разделение между странами противоестественно для государств. "Для нас комфортно и абсолютно нормально жить в мире и согласии. И осуществлять контакты на всех уровнях. Хочется верить, что когда-нибудь Киев откажется от агрессивной риторики в адрес России", - пояснил депутат.