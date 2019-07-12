Эксперт считает невозможным телемост между политиками России и Украины

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Телемост между политиками Украины и России пока невозможен, считает директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов, комментируя прошедший на телеканале "России 1" телемост с участием российских и украинских деятелей культуры.

"Я не думаю, что есть какая-то необходимость о чем-то разговаривать с украинскими политиками. В этом как раз смысл того, что мы сегодня видели - люди хотят разговаривать, культура общая, ментальность общая, а украинские политики, по крайней мере те, кто называют себя политиками, сделали все, чтобы диалог, общение, общее пространство было разорвано", - сказал РИА Новости эксперт.

Телемост прошел в пятницу вечером в рамках программы "Надо поговорить". Часть украинских гостей участвовала в передаче через Skype, часть приехала в студию телеканала "Россия 1".

"Если на Украине появятся новые политики, не те, которые сегодня называют себя политиками, естественно, что мы с удовольствием будем с ними разговаривать из этого диалога", - добавил Мартынов, отметив, что украинские политики пытались мешать, сорвать телемост в прежнем формате.

По его словам, у россиян и украинцев нет претензий друг к другу. "Мы же не чужие люди", - сказал он.