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РИА Новости

Телемост прошел между Россией и Украиной

Вчера, 20:32
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© Телеканал "Россия 1"Стоп-кадр телемоста между Россией и Украиной
Стоп-кадр телемоста между Россией и Украиной
© Телеканал "Россия 1"
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. На телеканале "Россия 1" состоялся первый за несколько лет телемост между Россией и Украиной "Надо поговорить". Деятели культуры, спорта, науки и обычные люди из двух стран обсудили, что их объединяет.
Ведущими были Мария Ситтель и Андрей Малахов.
Стоп-кадр телемоста между Россией и Украиной
Вчера, 20:21
Эксперт оценил значимость телемоста Россия-Украина
Российские участники пришли в студию канала "Россия 1", украинские — выходили на связь по Skype.
Гостями программы стали актеры Владимир Меньшов, Рустам Сагдуллаев, Валентина Талызина, Владимир Конкин, Маргарита Шубина, музыканты Кай Метов и Лев Лещенко и другие известные деятели культуры, а также спортсмены.

"Я хочу пожелать, чтобы поскорее мы вот эти политические вещи, которые засели в нашей голове, скинули, а то генетическое общее, что нас объединяет — и песни, и наша любовь друг к другу, стало первичным. <…> И давайте уже обнимемся!" — предложил в эфире Кай Метов.

Гости обсуждали, что объединяет два народа — вспоминали известные в России и на Украине фильмы, песни, литературные произведения. Российско-украинские семьи общались в эфире, встречались и сетовали на сложившуюся ситуацию.
Участниками телемоста стали не только известные артисты и спортсмены, но и обычные люди.
Началась программа с сюжета, снятого на Киевском вокзале, куда прибывают поезда с Украины.
"Я с Украины, с Ровенской области", — рассказал один из пассажиров. Он признался, что работает в России и поэтому проводит здесь больше времени, чем дома, — больше двухсот дней в году. По словам мужчины, если Украина закроет железнодорожное сообщение с Россией, это его не остановит: "Будем пешком переходить".
"Я очень хорошо отношусь к русскому народу", — сказала еще одна женщина. По ее словам, она приезжала из Херсона к родственникам и осталась очень довольна поездкой.
Опрошенные телеканалом положительно отнеслись к идее телемоста.
"Нужно общение, нужно приходить к какому-то консенсусу. Потому что в каждой семье обязательно корни пересекаются", — считает героиня телесюжета. Ее подруга добавила: "Какой-то разговор должен состояться, потому что сейчас, в той обстановке, в которой находится народ, очень тяжело".
"Это не наша война, это война олигархов", — резюмировала еще одна женщина, приехавшая на поезде из Киева.
Мария Ситтель
Вчера, 20:13
Ситтель надеется на участие украинских каналов в следующем телемосту
В студии, где собрались звездные гости, первым взял слово актер и режиссер Владимир Меньшов, которому запрещен въезд на Украину. Он, в частности, прокомментировал ситуацию с черными списками невъездных артистов, назвав ее "жестокой".

"К сожалению, я могу сказать это только по телевизору, потому что доступа на Украину у меня нет, я в списке запрещенных. Я отношусь к этому как к жестокой болезни, которая должна кончиться, потому что так не может быть по-человечески, чтобы нельзя было в Киев съездить", — сказал он.

В свою очередь, актриса Валентина Талызина поделилась историей своей русско-украинской семьи, а также рассказала, что ее "первой сказкой" была повесть "Тарас Бульба" Николая Гоголя, а в доме всегда готовили украинские национальные блюда.
"Куда мы денемся от дружбы? Мы должны дружить обязательно", — добавил актер Рустам Сагдуллаев, прославившийся ролью Ромео в фильме "В бой идут одни "старики".
Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста у офиса телеканала NewsOne
10 июля, 18:37
Собственник NewsOne подтвердил, что телемоста не будет в целях безопасности
Отец украинского продюсера Юрия Фалёсы живет в Ялте, а мать — в Йошкар-Оле. Он надеется, что президенты Владимир Путин и Владимир Зеленский найдут выход из кризисной ситуации.
"Я постоянно езжу и в Россию, в Крым. Я общаюсь с людьми — на самом деле так все устали от политики, от этой ситуации, все уже хотят мира. Я надеюсь, что в скором будущем все наладится благодаря нашим президентам, потому что у них здравый ум. Я думаю, что они сейчас найдут пути, чтобы люди не страдали, не мучились, это очень тяжело, когда у тебя родственники находятся в России, сейчас к ним очень сложно ездить, сложно на этих границах стоять", — сказал Фалёса.
Он отметил также, что приезжал в Россию на чемпионат мира по футболу в 2018 году.
"Я тут пытался всем доказывать: ребята, куда вы смотрите, у вас голова забита непонятно чем, это футбол — это не связано с политикой", — сказал он, добавив, что на Украине многие не верили, что мундиаль в России пройдет успешно.
Ощущение от чемпионата было сумасшедшим, все российские города шикарно подготовились, сказал Фалёса, подытожив: "Это была красота".
Участники акции протеста у офиса телеканала NewsOne против телемоста с российским каналом Россия 1
10 июля, 15:42
Союз журналистов Украины прокомментировал вызов на допрос продюсера NewsOne
Кроме того, телемост позволил писателю, драматургу, заслуженному деятелю искусств РСФСР Аркадию Инину увидеться с братом Михаилом Любинским, который живет в Виннице, после 40 лет разлуки.
Инин отметил, что нужно пытаться сохранить воспоминания "о тех прекрасных временах, когда мы были вместе, — не только мы с братьями, но и народы России и Украины".

"Я очень надеюсь, что украинский народ хочет дружбы, точно так же, как и русский, хочет единения. Я считаю, что все, что идет на разъединение, то от дьявола. Мы должны любить друг друга", — поделился мнением футболист Алексей Поддубский.

Лев Лещенко, в свою очередь, исполнил украинскую песню, а актеры Светлана Шершнева и Александр Голобородько рассказали о тесной связи с Украиной.
В рамках телемоста показали кадры со свадьбы телеведущей Регины Тодоренко и музыканта Влада Топалова.
Закончилась программа песней из фильма "В бой идут одни старики".
Телеведущий Андрей Малахов
9 июля, 13:20
Малахов обратился к Зеленскому по поводу телемоста
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Андрей МалаховВГТРКРоссияУкраина
Популярные комментарии
СМИ россии походу существуют в каком-то своем, выдуманном мире) где если убиваешь народ, отнимаешь у него земли, потом можно дружить)
12 июля, 21:01
Sikosi Nakosi
9736219145
глупостью занимаются. крым мы им не вернём, а без него они с нами общаться не станут. только от безысходности. как бывшие супруги, у которых уже давно образовались новые семьи, но иногда приходится пересекаться на одной лестничной площадке.
12 июля, 20:52
ААлексей
149105030
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