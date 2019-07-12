Трутнев поручил проверить данные о загрязнении бухты Золотой Рог в Приморье

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Вице-премьер - полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев дал поручение Росприроднадзору и властям Приморского края проверить информацию о загрязнении в акватории бухты Золотой Рог во Владивостоке и в случае подтверждения принять меры по ликвидации, сообщили в пресс-службе полпредства.

"Вице-премьер поручил Росприроднадзору и властям Приморского края в ближайшее время проверить информацию и в случае подтверждения фактов загрязнения акватории принять меры для оперативного реагирования. Контроль за ситуацией возложен на аппарат полномочного представителя", - говорится в сообщении.

По мнению вице-премьера, необходимо, чтобы каждый случай сброса сточных вод, попадания мусора или грязи в бухту фиксировался, принимались необходимые меры для устранения загрязнения. "Если будут обнаружены загрязнения при бункеровке, нарушения технологии работы с водами на судах, владельцы будут наказываться самым принципиальным образом", - цитирует пресс-служба Трутнева.