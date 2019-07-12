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РИА Новости

Трутнев поручил проверить данные о загрязнении бухты Золотой Рог в Приморье

Вчера, 20:16
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© РИА Новости / Виталий АньковВантовый мост через бухту Золотой Рог во Владивостоке
Вантовый мост через бухту Золотой Рог во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий Аньков
Вантовый мост через бухту Золотой Рог во Владивостоке. Архивное фото
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Вице-премьер - полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев дал поручение Росприроднадзору и властям Приморского края проверить информацию о загрязнении в акватории бухты Золотой Рог во Владивостоке и в случае подтверждения принять меры по ликвидации, сообщили в пресс-службе полпредства.
"Вице-премьер поручил Росприроднадзору и властям Приморского края в ближайшее время проверить информацию и в случае подтверждения фактов загрязнения акватории принять меры для оперативного реагирования. Контроль за ситуацией возложен на аппарат полномочного представителя", - говорится в сообщении.
По мнению вице-премьера, необходимо, чтобы каждый случай сброса сточных вод, попадания мусора или грязи в бухту фиксировался, принимались необходимые меры для устранения загрязнения. "Если будут обнаружены загрязнения при бункеровке, нарушения технологии работы с водами на судах, владельцы будут наказываться самым принципиальным образом", - цитирует пресс-служба Трутнева.
По информации полпредства, через бухту Золотой Рог проходят практически все популярные туристические маршруты, набережная является одним из излюбленных мест для прогулки горожан. Именно здесь 150 лет назад начал закладываться небольшой военный пост, в будущем ставший крупным восточным городом. Поскольку это центр Владивостока, рядом с ней размещены почти все значимые сооружения дальневосточной столицы.
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РосприроднадзорЮрий ТрутневВладивостокПроисшествия
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