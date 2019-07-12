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РИА Новости

Народный артист Украины оценил идею телемоста с Россией

Вчера, 20:12
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© Телеканал "Россия 1"Стоп-кадр телемоста между Россией и Украиной
Стоп-кадр телемоста между Россией и Украиной
© Телеканал "Россия 1"
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Телемост между Россией и Украиной пора было организовать уже давно, и он нужен обеим странам, считает народный артист Украины Владимир Данилец.

"Это прекрасная идея, я больше скажу: давным-давно пора было это сделать. Это очень надо и Украине, и России", - сказал Данилец в эфире телемоста "Надо поговорить", организованного телеканалом "Россия 1".

Ранее телеканал "Россия 1" анонсировал, что 12 июля в 18.00 между ним и каналом NewsOne в Киеве состоится телемост. Анонс вызвал недовольство украинских политиков и журналистов. Кроме того, Генпрокуратура Украины возбудила дело по статье "покушение на совершение государственной измены" в связи с планами провести телемост. В понедельник NewsOne заявил, что отказывается от проведения телемоста из-за угроз в свой адрес. Канал "Россия 1" участвовал в телемосте один, но жители Украины звонили в студию по скайпу.
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