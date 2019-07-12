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РИА Новости

Врио главы Петербурга Беглов намерен участвовать в предвыборных дебатах

Вчера, 19:54
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкВрио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов
Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 июл - РИА Новости. Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что будет участвовать в предвыборных дебатах.
"Уважаемые петербуржцы, принял для себя решение - обязательно буду участвовать в дебатах! Я считаю важным честно и открыто представить вам свое видение развития Петербурга", - написал он на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Исаакиевский собор
8 июля, 13:12
На выборы губернатора Петербурга зарегистрировали четырех кандидатов
Выборы губернатора Санкт-Петербурга пройдут в единый день голосования 8 сентября 2019 года.
В начале июля Санкт-Петербургская избирательная комиссия зарегистрировала четырех кандидатов для участия в выборах губернатора города. В их числе - врио губернатора города Александр Беглов (самовыдвиженец), представитель партии "Гражданская платформа", депутат законодательного собрания Петербурга Михаил Амосов, Владимир Бортко от КПРФ и представитель "Справедливой России" Надежда Тихонова.
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Александр БегловРоссияСанкт-ПетербургПолитика
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