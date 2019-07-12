Врио главы Петербурга Беглов намерен участвовать в предвыборных дебатах

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 июл - РИА Новости. Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что будет участвовать в предвыборных дебатах.

Выборы губернатора Санкт-Петербурга пройдут в единый день голосования 8 сентября 2019 года.

В начале июля Санкт-Петербургская избирательная комиссия зарегистрировала четырех кандидатов для участия в выборах губернатора города. В их числе - врио губернатора города Александр Беглов (самовыдвиженец), представитель партии "Гражданская платформа", депутат законодательного собрания Петербурга Михаил Амосов, Владимир Бортко от КПРФ и представитель "Справедливой России" Надежда Тихонова.