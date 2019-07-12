Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
$from_infinity = @type = article wide_mode=
2019-07-12T19:44Z
https://ria.ru/20190712/1556477017.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155643/90/1556439077_0:47:2957:1710_1036x0_80_0_0_a738b45b5117f29b7dc0e162b985cdb3.jpg
РИА Новости

Зеленский помиловал украинца, осужденного в России за разбой

Вчера, 19:37
2393
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский во время брифинга по итогам встречи с премьер-министром Молдавии Майей Санду в Киеве. 11 июля 2019
Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга по итогам встречи с премьер-министром Молдавии Майей Санду в Киеве. 11 июля 2019
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 12 июл - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский помиловал украинца Сергея Литвинова, осужденного в РФ за разбой, сообщил заместитель министра юстиции Сергей Петухов.
Ранее Тарасовский районный суд Ростовской области постановил, что Литвинов виновен в разбое. Он приговорен к восьми с половиной годам колонии строгого режима. По данным украинского издания "Громадское", Литвинов более четырех месяцев провел в колонии в Харькове, после того, как российская сторона передала его Украине.
Петухов на своей странице в Facebook опубликовал приказ об освобождении Литвинова.
"Приказываю выполнить указ президент Украины от 11 июля 2019 года №517/2019 "О помиловании" Литвинова Сергея Николаевича 1983 года рождения, осужденного решением Беловодского районного суда Луганской области от 1 февраля 2018 года - освободить от дальнейшего отбывания наказания", - сказано в тексте указа Минюста.
На сайте президента указ о помиловании не опубликован.
Глава МИД Украины Павел Климкин поблагодарил Зеленского за решение о помиловании Литвинова.
Президент РФ Владимир Путин
20 мая, 17:00
Путин помиловал троих россиян и украинца
0202245117
Обсудить 2
Ситуация на УкраинеСергей ЛитвиновВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
Популярные комментарии
думаю это "положительно" скажется на передаче других преступников
12 июля, 19:41
bberia
1500000
Рекомендуем
Певец Вахтанг Кикабидзе
Клюев рассказал о тайных корпоративах Кикабидзе в России
РИА
Новости
Здание телеканала Рустави 2 в Тбилиси
Украинский "24 канал" перенес телемост с грузинским "Рустави 2"
Экс-президент Украины, лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко на Форуме местного развития в Трускавце
Порошенко ответил на предложение Зеленского люстрировать его
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский поручил заняться возвращением осужденного в Италии украинца
Лента
новостей
Стоп-кадр телемоста между Россией и Украиной
Народный артист Украины оценил идею телемоста с Россией
Глава МВД Эстонии прокомментировал ситуацию с русским языком в республике
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский прокомментировал разговор с Путиным
Стоп-кадр телемоста между Россией и Украиной
Телемост между Россией и Украиной. Прямая трансляция
Генеральный директор телеканала Рустави 2 Николоз Гварамия
Грузинские виноделы устроили митинг из-за слов гендиректора "Рустави 2"
Военнослужащие во время учений десантно-штурмовых и танковых подразделений ВДВ
Экс-глава СБУ оценил масштаб российских учений в Крыму
Аркадий Инин на гражданской панихиде в Центральном доме кино в Москве
Писатель Инин увиделся по телемосту с братом в Виннице спустя 40 лет
Москитная сетка
"Люди в шоке": мать затравили из-за необычного вида ее ребенка
В городе Среднеколымске республики Саха мужчина расстрелял наряд дежурной части полиции. 12 июля 2019
В Якутии мужчина застрелил сотрудника Росгвардии и ранил полицейского
Стоп-кадр телемоста между Россией и Украиной
Путин и Зеленский найдут выход из кризиса, считает украинский продюсер
Телеканал "112.Украина" обратился к международным организациям из-за угроз
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:37В Алтайском крае два человека погибли при пожаре в частном доме
10:35В Уфе задержали одного из напавших на полицейского
10:30В киевском аэропорту самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы
10:24В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
10:22В Иркутской области очистили от завалов около 70% участка в районе ЧС
10:19Правительство одобрило повышение выплат на детей семьям с невысоким доходом
10:19В посольстве в Абхазии рассказали подробности ДТП с россиянами
10:17Правительство одобрило поправки о праве регионов давать друг другу субсидии
10:13В Турции приземлился самолет с новой партией компонентов С-400
10:05Союз журналистов Украины призвал расследовать обстрел "112. Украина"
10:02Правительство одобрило изменения в законодательстве об операциях с валютой
10:00В Японии 21 человек пострадал при столкновении автобуса и машины
10:00Силовики 23 раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:57Минздрав получит более миллиарда рублей для покупки медизделий в регионы
09:55Правительство одобрило законопроекты о полномочиях трудовых инспекторов
09:44Cуд отменил штраф ЦОДД за установку "нестандартных" дорожных знаков
09:44В Одессе более 30 человек остаются в больнице после отравления в лагере
09:32В ЛНР рыбак подорвался на мине у линии соприкосновения
09:30Здание телеканала "112. Украина" обстреляли из гранатомета
09:25Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в субботу
Лента новостейМолния