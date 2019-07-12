Зеленский помиловал украинца, осужденного в России за разбой

Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга по итогам встречи с премьер-министром Молдавии Майей Санду в Киеве. 11 июля 2019

КИЕВ, 12 июл - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский помиловал украинца Сергея Литвинова, осужденного в РФ за разбой, сообщил заместитель министра юстиции Сергей Петухов.

Ранее Тарасовский районный суд Ростовской области постановил, что Литвинов виновен в разбое. Он приговорен к восьми с половиной годам колонии строгого режима. По данным украинского издания "Громадское", Литвинов более четырех месяцев провел в колонии в Харькове, после того, как российская сторона передала его Украине.

Петухов на своей странице в Facebook опубликовал приказ об освобождении Литвинова.

"Приказываю выполнить указ президент Украины от 11 июля 2019 года №517/2019 "О помиловании" Литвинова Сергея Николаевича 1983 года рождения, осужденного решением Беловодского районного суда Луганской области от 1 февраля 2018 года - освободить от дальнейшего отбывания наказания", - сказано в тексте указа Минюста.

На сайте президента указ о помиловании не опубликован.