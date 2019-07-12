Россия и Китай "молятся", чтобы президентом США стал Байден, заявил Трамп

ВАШИНГТОН, 12 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин "молятся", чтобы новым президентом США стал демократ Джо Байден.

"Байден, который слаб и неэффективен. Президент Си смеется над такими людьми. И я скажу: президент Си, Путин, все они отправляются спать и молятся, чтобы Джо Байден или кто-то похожий на него стал президентом, чтобы они могли обдирать нашу страну", - сказал Трамп в пятницу журналистам.

Он напомнил, что ввел пошлины на китайские товары, устранив дисбаланс в торговле с КНР и посодействовав развитию американских компаний, чтобы Пекин не "обдирал" страну.

Ранее Трамп заявил, что Вашингтон продолжит переговоры с Пекином по вопросу торговли и пока не будет вводить новых пошлин на китайские товары на 350 миллиардов долларов.

Последний раунд американо-китайских переговоров по торговле завершился в середине мая безрезультатно на фоне очередного повышения американских пошлин на китайские товары. США повысили пошлины с 10% до 25% на китайский импорт на сумму около 200 миллиардов долларов. Президент США также поручил начать процесс повышения пошлин на весь оставшийся импорт из Китая, который оценивается примерно в 300 миллиардов долларов. В ответ китайское министерство финансов сообщило, что Пекин с 1 июня ввел повышенные пошлины на ввоз товаров из США объемом 60 миллиардов долларов.