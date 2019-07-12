Журналист объяснил, почему Трамп "похоронил" Шварценеггера

МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Корреспондент Yahoo News Хантер Уокер пояснил, что неправильно понял слова президента США о "смерти" Арнольда Шварценеггера: на самом деле Трамп метафорично высказался о рейтинге реалити-шоу The Apprentice ("Ученик") с участием актера.

Заявления корреспондента Yahoo News привлекли самого голливудского актера, который отреагировал на него в Twitter.

"Я все еще здесь. Не хотите сравнить наши налоговые декларации, Дональд Трамп?" – написал Шварценеггер.

Ранее Уокер процитировал в своем Twitter Трампа: "Арнольд Шварценеггер... Знаете, что? Он умер. Я был там", уточнив, что актер на самом деле жив.