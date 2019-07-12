Журналист объяснил, почему Трамп "похоронил" Шварценеггера

МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Корреспондент Yahoo News Хантер Уокер пояснил, что неправильно понял слова президента США о "смерти" Арнольда Шварценеггера: на самом деле Трамп метафорично высказался о рейтинге реалити-шоу The Apprentice ("Ученик") с участием актера.
Заявления корреспондента Yahoo News привлекли самого голливудского актера, который отреагировал на него в Twitter.
"Я все еще здесь. Не хотите сравнить наши налоговые декларации, Дональд Трамп?" – написал Шварценеггер.
Ранее Уокер процитировал в своем Twitter Трампа: "Арнольд Шварценеггер... Знаете, что? Он умер. Я был там", уточнив, что актер на самом деле жив.
В 2004 году Трамп стал исполнительным продюсером и ведущим реалити-шоу "Ученик" на канале NBC. Шоу, имевшее высокие рейтинги, было трижды номинировано на премию "Эмми". Трамп вел программу на протяжении 14 сезонов, однако после победы в президентских выборах покинул ее, и в 2017 году его сменил Шварценеггер. 15-й сезон шоу стал последним.