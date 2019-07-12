В Петербурге впервые показали катер "Сагарис" на подводных крыльях

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 июл - РИА Новости. Экстремальный катер на подводных крыльях "Сагарис", способный развивать на воде скорость до 130 километров в час, впервые показали в Санкт-Петербурге, сообщил РИА Новости представитель Центрального конструкторского бюро по судам на подводных крыльях (СПК) имени Алексеева (разработчик катера).

"Высокоскоростной катер на подводных крыльях проекта 03150 "Сагарис" впервые демонстрируется в ходе Военно-морского салона в Санкт-Петербурге", - сказал собеседник агентства.

Катер оснащен двигателем мощностью 520 лошадиных сил, который позволяет развивать ему максимально допустимую для судов на подводных крыльях скорость.

Представить ЦКБ Алексеева отметил, что показатели выброса газов и уровня шума "Сагариса" соответствуют международным экологическим нормам, а "низкое волнообразование за счет применения подводных крыльев позволяет минимизировать размытие берегов и сохранять прибрежные экосистемы".