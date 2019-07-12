На Урале проверят данные о лишении инвалида пособия при потере документов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июл – РИА Новости, Ольга Ерачина. Прокуратура в Екатеринбурге проверит информацию о том, что женщина-инвалид полгода не получает пособие из-за того, что в поликлинике потеряли документы, сообщила РИА Новости в пятницу пресс-секретарь прокуратуры Свердловской области Марина Канатова.