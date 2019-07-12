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2019-07-12T16:38Z
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РИА Новости

На Урале проверят данные о лишении инвалида пособия при потере документов

Вчера, 16:38
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июл – РИА Новости, Ольга Ерачина. Прокуратура в Екатеринбурге проверит информацию о том, что женщина-инвалид полгода не получает пособие из-за того, что в поликлинике потеряли документы, сообщила РИА Новости в пятницу пресс-секретарь прокуратуры Свердловской области Марина Канатова.
Ранее о нарушении прав инвалида сообщило местное издание e1. По данным портала, женщина стала инвалидом после несчастного случая.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Архивное фото
9 июля, 07:46
Власти Омска намерены купить квартиру обратившемуся к Москальковой инвалиду
"Прокуратура организует проверку по сообщению СМИ о нарушении ее прав на социальное обеспечение", - сказала Канатова.
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