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РИА Новости

Бойко считает, что принятые нынешней Радой законы ухудшили жизнь украинцев

Вчера, 16:14
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЮрий Бойко
Юрий Бойко
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Украинский политик, сопредседатель партии "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Бойко считает, что принятые нынешней Верховной радой законы ухудшили жизнь жителей Украины.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский предложил навсегда лишить возможности управления государством высшее руководство Украины, работавшее с 23 февраля 2014 года до 19 мая 2019 года, в том числе всех депутатов Рады. Затем он внёс в саму Раду соответствующий законопроект.
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"Полезные инициативы, принятые нынешней Верховной радой, можно пересчитать по пальцам. В основном же парламент принимал либо откровенно вредительские, либо малозначимые законы. Чего только стоят медицинская, пенсионная, образовательная реформы, закон о языке – этот список антинародных "новаций" можно перечислять долго. Многие из них не только усложнили жизнь людей, но и ухудшали отношения со странами-соседями, отразились на международном имидже нашей страны", – приводит слова Бойко сайт партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" в пятницу.
По его мнению, люди так и не дождались от Верховной рады шагов, направленных на достижение мира, преодоление бедности, развитие экономики и социальной сферы.
"Зато была тарифная удавка, наступление на права и свободы граждан, бессмысленные декларации и заявления, которые только раскалывали общество, непрекращающиеся шоу и утопические проекты... Все эти годы Верховная рада жила отдельной от страны жизнью, игнорируя проблемы и требования граждан. Не удивительно, что уровень доверия падал из месяца в месяц и достиг к концу ее каденции 4%", – добавил оппозиционный депутат.
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Минимальная зарплата на Украине с 1 января составляет 114 долларов, такие показатели заложены в госбюджет на 2019 год. Однако, как отметил депутат Верховной рады Украины от фракции "Батькивщина" Юрий Одарченко, украинцы не почувствуют повышения минимальной заработной платы на 12% и прожиточного минимума на фоне роста тарифов, налогов и цен на продукты.
Цена на газ для населения на Украине еще с 1 ноября повысилась на 23,5% и составила около 300 долларов за тысячу кубометров, что приведет к росту цен на коммунальные услуги. Повышение цены на газ для населения Украины было ключевым требованием Международного валютного фонда в рамках предоставления очередного кредитного транша.
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