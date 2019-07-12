Бойко считает, что принятые нынешней Радой законы ухудшили жизнь украинцев

МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Украинский политик, сопредседатель партии "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Бойко считает, что принятые нынешней Верховной радой законы ухудшили жизнь жителей Украины.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский предложил навсегда лишить возможности управления государством высшее руководство Украины, работавшее с 23 февраля 2014 года до 19 мая 2019 года, в том числе всех депутатов Рады. Затем он внёс в саму Раду соответствующий законопроект.

"Полезные инициативы, принятые нынешней Верховной радой, можно пересчитать по пальцам. В основном же парламент принимал либо откровенно вредительские, либо малозначимые законы. Чего только стоят медицинская, пенсионная, образовательная реформы, закон о языке – этот список антинародных "новаций" можно перечислять долго. Многие из них не только усложнили жизнь людей, но и ухудшали отношения со странами-соседями, отразились на международном имидже нашей страны", – приводит слова Бойко сайт партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" в пятницу.

По его мнению, люди так и не дождались от Верховной рады шагов, направленных на достижение мира, преодоление бедности, развитие экономики и социальной сферы.

"Зато была тарифная удавка, наступление на права и свободы граждан, бессмысленные декларации и заявления, которые только раскалывали общество, непрекращающиеся шоу и утопические проекты... Все эти годы Верховная рада жила отдельной от страны жизнью, игнорируя проблемы и требования граждан. Не удивительно, что уровень доверия падал из месяца в месяц и достиг к концу ее каденции 4%", – добавил оппозиционный депутат.

Минимальная зарплата на Украине с 1 января составляет 114 долларов, такие показатели заложены в госбюджет на 2019 год. Однако, как отметил депутат Верховной рады Украины от фракции "Батькивщина" Юрий Одарченко, украинцы не почувствуют повышения минимальной заработной платы на 12% и прожиточного минимума на фоне роста тарифов, налогов и цен на продукты.