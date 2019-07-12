Система голосования через интернет в Москве прошла первые испытания

В четверг, 11 июля, на площадке Московского парламентского центра прошел первый этап тестирования системы электронного голосования, которая будет использоваться в ходе эксперимента на выборах депутатов Мосгордумы 8 сентября. Учащиеся вузов выбирали лучшего председателя студсовета. Подробности рассказал заместитель руководителя Департамента информационных технологий Москвы Артем Костырко.

— В Москве появятся цифровые участки для голосования, соответствующий закон был принят всего пять недель назад. За это время вы уже проверяли систему?

— Проверка, проходившая на базе Московской городской думы — в парламентском центре, была первым публичным тестом, работу системы мы постоянно анализируем, принимаем во внимание замечания всех экспертов. Напомню, что всего будет три пилотных избирательных округа для электронного голосования: первый, десятый и тридцатый. Каждый из них оборудован стандартным набором техники. Но до официального голосования мы проведем еще несколько публичных тестов.

— Сопредседатель Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов рассказал РИА Новости, что при первом тестировании программы произошли сбои. В чем была проблема?

— С точки зрения разработчиков, тест прошел нормально: система отработала весь 12-часовой цикл, все смогли проголосовать, все голоса попали в систему, зашифровались, и после окончания голосования был подготовлен протокол. С точки зрения функционала система отработала штатно. Были проблемы на начальном этапе, некоторые СМС не доходили. И мы благодарны студентам, указавшим нам на недостатки, связанные с пользовательским интерфейсом. Все учтем — для этого тесты и проводятся.

За несколько часов до конца голосования у нас возникли проблемы — технические, это проблемы со связанностью принтеров, которые печатали в парламентском центре голоса из блокчейна в зашифрованном виде, и нашего ЦОД (центра обработки данных). Сами эти печатающие устройства достаточно хитрым образом сделаны — это, по сути, компьютер, который умеет печатать напрямую из блокчейна. И вот, видимо, по политике безопасности мы попали в какую-то подозрительную активность. И система защиты самого ЦОД выдала нам тикет на устранение — технический термин, означающий конфликт нашей политики безопасности и политики безопасности в ЦОД. Это не является неразрешимой проблемой, все будет настроено. В это время голосование продолжалось, и голоса никуда не пропали. Мы не называем это срывом или ошибкой.

— Предстоит еще несколько тестов?

— Да, предстоит еще тестовое испытание с айтишникками. И финально в августе пригласим наблюдателей от всех партий, общественных движений и откроем эту систему. Мы дадим им возможность самим шифровать голоса, запускать голосование, останавливать его. Мы даже пустим коллег в ЦОД и покажем сервера, настройки. Чтобы сомнений в нашей открытости не было.

— Рассказывали, что системе предстоит отразить настоящие хакерские атаки. А чтобы сами взломщики выложились по полной и не стеснялись продемонстрировать свои способности, им якобы предложат крупный денежный приз — 1,5 миллиона рублей?

— Замечу, это в Общественном штабе говорили по полтора миллиона. Мы же, действительно, с понедельника, как и обещали, начнем публиковать код — три ключевых элемента самой системы голосования. Это анонимизатор, через который проходят все бюллетени, чтобы соблюсти тайну и анонимность голосования. Также выложим саму форму для голосования — это тоже ключевой элемент. И код блокчейна — смарт-контракт. И шифр, которым шифруется голос, попросим попробовать его сломать. Каждые 12 часов будем менять ключи, если хакерам удастся подобрать шифр — будем его усложнять.