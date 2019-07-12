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РИА Новости

Система голосования через интернет в Москве прошла первые испытания

Вчера, 16:16
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© РИА Новости / Алексей КуденкоЗдание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве
Здание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве
© РИА Новости / Алексей Куденко
В четверг, 11 июля, на площадке Московского парламентского центра прошел первый этап тестирования системы электронного голосования, которая будет использоваться в ходе эксперимента на выборах депутатов Мосгордумы 8 сентября. Учащиеся вузов выбирали лучшего председателя студсовета. Подробности рассказал заместитель руководителя Департамента информационных технологий Москвы Артем Костырко.
В Москве появятся цифровые участки для голосования, соответствующий закон был принят всего пять недель назад. За это время вы уже проверяли систему?
— Проверка, проходившая на базе Московской городской думы — в парламентском центре, была первым публичным тестом, работу системы мы постоянно анализируем, принимаем во внимание замечания всех экспертов. Напомню, что всего будет три пилотных избирательных округа для электронного голосования: первый, десятый и тридцатый. Каждый из них оборудован стандартным набором техники. Но до официального голосования мы проведем еще несколько публичных тестов.
Сопредседатель Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов рассказал РИА Новости, что при первом тестировании программы произошли сбои. В чем была проблема?
— С точки зрения разработчиков, тест прошел нормально: система отработала весь 12-часовой цикл, все смогли проголосовать, все голоса попали в систему, зашифровались, и после окончания голосования был подготовлен протокол. С точки зрения функционала система отработала штатно. Были проблемы на начальном этапе, некоторые СМС не доходили. И мы благодарны студентам, указавшим нам на недостатки, связанные с пользовательским интерфейсом. Все учтем — для этого тесты и проводятся.
За несколько часов до конца голосования у нас возникли проблемы — технические, это проблемы со связанностью принтеров, которые печатали в парламентском центре голоса из блокчейна в зашифрованном виде, и нашего ЦОД (центра обработки данных). Сами эти печатающие устройства достаточно хитрым образом сделаны — это, по сути, компьютер, который умеет печатать напрямую из блокчейна. И вот, видимо, по политике безопасности мы попали в какую-то подозрительную активность. И система защиты самого ЦОД выдала нам тикет на устранение — технический термин, означающий конфликт нашей политики безопасности и политики безопасности в ЦОД. Это не является неразрешимой проблемой, все будет настроено. В это время голосование продолжалось, и голоса никуда не пропали. Мы не называем это срывом или ошибкой.
Предстоит еще несколько тестов?
— Да, предстоит еще тестовое испытание с айтишникками. И финально в августе пригласим наблюдателей от всех партий, общественных движений и откроем эту систему. Мы дадим им возможность самим шифровать голоса, запускать голосование, останавливать его. Мы даже пустим коллег в ЦОД и покажем сервера, настройки. Чтобы сомнений в нашей открытости не было.
Рассказывали, что системе предстоит отразить настоящие хакерские атаки. А чтобы сами взломщики выложились по полной и не стеснялись продемонстрировать свои способности, им якобы предложат крупный денежный приз — 1,5 миллиона рублей?
— Замечу, это в Общественном штабе говорили по полтора миллиона. Мы же, действительно, с понедельника, как и обещали, начнем публиковать код — три ключевых элемента самой системы голосования. Это анонимизатор, через который проходят все бюллетени, чтобы соблюсти тайну и анонимность голосования. Также выложим саму форму для голосования — это тоже ключевой элемент. И код блокчейна — смарт-контракт. И шифр, которым шифруется голос, попросим попробовать его сломать. Каждые 12 часов будем менять ключи, если хакерам удастся подобрать шифр — будем его усложнять.
Еще раз повторю: если у хакеров получится взломать систему, это не значит, что она плохая. Это означает, что коллеги нам подсказали возможность, которую мы не увидели. И мы скажем спасибо!
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Московская городская думаМоскваТехнологии
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