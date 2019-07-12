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РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

Венедиктов сообщил о сбоях при тестировании электронного голосования

Вчера, 14:31
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© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкГлавный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов
Главный редактор Эха Москвы Алексей Венедиктов
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. При первом тестировании программы электронного голосования, которую будут использовать на выборах в Мосгордуму, произошли сбои, программисты при помощи наблюдателей нашли недочеты и начали их исправлять, рассказал РИА Новости заместитель председателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов.
Систему дистанционного электронного голосования протестировали в столице в четверг в Московском парламентском центре в рамках выборов лучшего председателя студенческого совета столицы.
"Да, действительно на первом тестировании программы произошли сбои, но именно для этого и проводится тестирование. Программисты программы сами и с помощью наблюдателей обнаружили огрехи и приступили к их исправлению", - сказал Венедиктов.
Он отметил, что основной сбой пришелся на связь с принтером и видеоцентром, так как не доставлялся сигнал. Голосование же продолжалось для пользователей, но не для наблюдателей.
Здание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве
Вчера, 12:39
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"Была поймана и отбита внутренняя атака. 178 событий детектировано средствами контроля, ботнет из 887 устройств пытался сгенерить собственные бюллетени и вбросить их в блокчейн. Нарушитель не смог войти на анонимайзер. Принято решение об увеличении количества тестов – для айтишников и для наблюдателей", - добавил Венедиктов.
Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва, в ходе которых впервые в стране будет реализован эксперимент по дистанционному электронному голосованию, состоятся в единый день голосования 8 сентября.
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9 июля, 17:38
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Выборы в МосгордумуМосковская городская думаАлексей Венедиктов (журналист)МоскваОбщество
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