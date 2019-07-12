Венедиктов сообщил о сбоях при тестировании электронного голосования

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. При первом тестировании программы электронного голосования, которую будут использовать на выборах в Мосгордуму, произошли сбои, программисты при помощи наблюдателей нашли недочеты и начали их исправлять, рассказал РИА Новости заместитель председателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов.

Систему дистанционного электронного голосования протестировали в столице в четверг в Московском парламентском центре в рамках выборов лучшего председателя студенческого совета столицы.

"Да, действительно на первом тестировании программы произошли сбои, но именно для этого и проводится тестирование. Программисты программы сами и с помощью наблюдателей обнаружили огрехи и приступили к их исправлению", - сказал Венедиктов.

Он отметил, что основной сбой пришелся на связь с принтером и видеоцентром, так как не доставлялся сигнал. Голосование же продолжалось для пользователей, но не для наблюдателей.

"Была поймана и отбита внутренняя атака. 178 событий детектировано средствами контроля, ботнет из 887 устройств пытался сгенерить собственные бюллетени и вбросить их в блокчейн. Нарушитель не смог войти на анонимайзер. Принято решение об увеличении количества тестов – для айтишников и для наблюдателей", - добавил Венедиктов.