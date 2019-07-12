В Петербурге разработали проект подлодки с уникальной энергоустановкой

"Главной отличительной особенностью новой лодки класса "Пиранья" является наличие анаэробной установки замкнутого цикла, которая позволяет увеличить время нахождения субмарины под водой с нескольких недель до 30 суток при скорости в четыре узла", - рассказал Караваев.

По его словам, эта установка состоит из газовой турбины замкнутого цикла. На борту лодки хранится жидкий кислород без давления. Кислород поступает на турбину в качестве окислителя, а в качестве топлива используется дизель. При этом турбогенератор вырабатывает электричество, которое расходуется как на общекорабельные нужды, так и для движения корабля.