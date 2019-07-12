В Петербурге разработали проект подлодки с уникальной энергоустановкой

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 июл – РИА Новости. Конструкторское бюро "Малахит" разработало концепт новейшей малой подводной лодки проекта П-750Б типа "Пиранья" с воздухо-независимой (анаэробной) энергетической установкой, сообщил РИА Новости в пятницу на Военно-морском салоне в Санкт-Петербурге ведущий конструктор предприятия Игорь Караваев.
Модель этой лодки впервые представлена на публике.
"Главной отличительной особенностью новой лодки класса "Пиранья" является наличие анаэробной установки замкнутого цикла, которая позволяет увеличить время нахождения субмарины под водой с нескольких недель до 30 суток при скорости в четыре узла", - рассказал Караваев.
По его словам, эта установка состоит из газовой турбины замкнутого цикла. На борту лодки хранится жидкий кислород без давления. Кислород поступает на турбину в качестве окислителя, а в качестве топлива используется дизель. При этом турбогенератор вырабатывает электричество, которое расходуется как на общекорабельные нужды, так и для движения корабля.
"Таким образом, достигается полная автономность подлодки в течение 30 суток", - сказал Караваев.
В то же время он подчеркнул, что подлодке периодически нужно всплывать на поверхность для определения своего местоположения и для приема сеанса радиосвязи.