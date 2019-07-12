РВИО: противодействие Запада "Бессмертному полку" способствует новой войне

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Попытки препятствовать проведению акции "Бессмертный полк" на Западе фактически готовят идеологическую почву для нового глобального вооруженного конфликта, считает научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.

Ранее в пятницу директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин сообщил, что власти США поставили американским "мозговым центрам" разработать механизмы препятствования продвижению акции "Бессмертный полк" за рубежом.

"Акция "Бессмертный полк" носит духовный смысл. Это, по сути, единение современного поколения людей в России, Европе, Америке, других регионах мира в памяти о тех, кто защищал свободу и независимость своей страны, кто принес освобождение Восточной Европе от нацистского режима", - сказал РИА Новости Мягков. "Если инициативы США по противодействию "Бессмертному полку" пройдут, то это нанесет огромный ущерб всем тем силам, которые пытаются предотвратить возрождение неонацизма в том или ином виде", - добавил он.

По словам Мягкова, противодействуя "Бессмертному полку", Запад тем самым "дает "зеленый свет" тем реваншистским силам, которые хотят переписать историю, оправдать преступления нацистов, пересмотреть итоги Нюрнбергского процесса".

"В деле сохранения мира должны объединяться все страны, которые помнят уроки истории и выступают против агрессии. А запрещая "Бессмертный полк", Запад фактически способствует разжиганию нового большого конфликта", - резюмировал научный директор РВИО.