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РИА Новости

РВИО: противодействие Запада "Бессмертному полку" способствует новой войне

Вчера, 15:29
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДоктор исторических наук, научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков
Доктор исторических наук, научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Попытки препятствовать проведению акции "Бессмертный полк" на Западе фактически готовят идеологическую почву для нового глобального вооруженного конфликта, считает научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.
Ранее в пятницу директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин сообщил, что власти США поставили американским "мозговым центрам" разработать механизмы препятствования продвижению акции "Бессмертный полк" за рубежом.
Акция Бессмертный полк в Риге
Вчера, 14:00
Политик рассказал, почему "Бессмертный полк" мешает СШААмериканские власти поставили задачу препятствовать акции "Бессмертный полк", заявил глава СВР Сергей Нарышкин. В эфире радио Sputnik лидер движения "Патриоты Великого Отечества" Николай Стариков высказал свой взгляд на ситуацию.
"Акция "Бессмертный полк" носит духовный смысл. Это, по сути, единение современного поколения людей в России, Европе, Америке, других регионах мира в памяти о тех, кто защищал свободу и независимость своей страны, кто принес освобождение Восточной Европе от нацистского режима", - сказал РИА Новости Мягков. "Если инициативы США по противодействию "Бессмертному полку" пройдут, то это нанесет огромный ущерб всем тем силам, которые пытаются предотвратить возрождение неонацизма в том или ином виде", - добавил он.
По словам Мягкова, противодействуя "Бессмертному полку", Запад тем самым "дает "зеленый свет" тем реваншистским силам, которые хотят переписать историю, оправдать преступления нацистов, пересмотреть итоги Нюрнбергского процесса".
"В деле сохранения мира должны объединяться все страны, которые помнят уроки истории и выступают против агрессии. А запрещая "Бессмертный полк", Запад фактически способствует разжиганию нового большого конфликта", - резюмировал научный директор РВИО.
Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин
Вчера, 11:26
Нарышкин рассказал о борьбе США с акцией "Бессмертный полк"
Акция "Бессмертный полк" по сохранению личной памяти о поколении Великой Отечественной войны проводится в День Победы в России и других странах. Каждый может выйти на улицу 9 мая с фотографией, а если ее нет - с именем родственника, участвовавшего в Великой Отечественной войне, чтобы принять участие в шествии, либо самостоятельно отдать дань памяти, принеся транспарант к Вечному огню или иному памятному месту. Впервые акция "Бессмертный полк" прошла 9 мая 2012 года в Томске, а в 2013 году стала всероссийской. В нынешнем году "Бессмертный полк" прошел в более чем полутысяче городов в 115 странах мира, в том числе в 10 городах США.
2022202
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Бессмертный полкРоссийское военно-историческое общество (РВИО)РоссияСШАВ мире
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