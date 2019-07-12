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РИА Новости

Президент Казахстана наградил Матвиенко орденом

Вчера, 15:22
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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НУР-СУЛТАН, 12 июл - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в пятницу подписал указ о награждении орденом "Достык" (Дружба) І степени спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, сообщила пресс-служба казахстанского лидера.
"За вклад в укрепление и развитие двусторонних отношений между Республикой Казахстан и Российской Федерацией наградить орденом "Достык" І степени Матвиенко Валентину Ивановну – председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации", - говорится в сообщении на сайте президента Казахстана.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
10 июня, 09:42
Президент Казахстана Токаев – дипломат, писатель, полиглот
Указ вводится в действие со дня подписания.

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Касым-Жомарт ТокаевВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФРоссияКазахстанВ мире
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