Президент Казахстана наградил Матвиенко орденом

НУР-СУЛТАН, 12 июл - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в пятницу подписал указ о награждении орденом "Достык" (Дружба) І степени спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, сообщила пресс-служба казахстанского лидера.
"За вклад в укрепление и развитие двусторонних отношений между Республикой Казахстан и Российской Федерацией наградить орденом "Достык" І степени Матвиенко Валентину Ивановну – председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации", - говорится в сообщении на сайте президента Казахстана.
Указ вводится в действие со дня подписания.
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