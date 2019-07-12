Актер Ефременков прокомментировал конфликт в краснодарском аэропорту

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Актер Тимур Ефременков рассказал РИА Новости, что конфликт в аэропорту Краснодара произошел из-за того, что он потерял самообладание во время досмотра.

Этой ночью полицейские задержали актера за брань и оскорбления сотрудников аэропорта.

По словам Ефременкова, причиной конфликта стал брелок для ключей в форме патрона.

"Я объяснял им, что это просто брелок. У меня чемодан был забит вещами. Они попросили его достать, как будто я террорист какой-то. В итоге перевернули в сумке все. Глупая ситуация. Потом вызвали полицейских, так как я немного выругался из-за того, что из сумки вывалили все мои вещи", — рассказал актер.

По его словам, ночь он провел в полицейском участке. "С утра состоялся суд, мне выписали штраф в размере 500 рублей за то, что я нецензурно выражался на сотрудников. Штраф еще не оплатил", — добавил Ефременков.