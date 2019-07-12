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РИА Новости

Роскачество высоко оценило перспективы Крыма как винодельческого региона

Вчера, 14:57
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВиноградники в поселке Коктебель в Крыму
Виноградники в поселке Коктебель в Крыму
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Виноградники в поселке Коктебель в Крыму. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июл - РИА Новости, Ольга Ерачина. Роскачество высоко оценивает перспективы Крыма как винодельческого региона, сообщил в интервью РИА Новости руководитель Роскачества Максим Протасов.
В феврале 2019 года Минпромторг, Минсельхоз РФ и Роскачество на пресс-конференции представили итоги проекта "Винный гид России". Экспертная группа оценила 320 образцов вин из российского винограда пяти основных категорий, доступных по цене и широко представленных в отечественных магазинах. Было установлено, что большая часть исследованных российских вин по своему качеству превышает требования ГОСТов.
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"Высоко, очень высоко оцениваем перспективы данного региона как винодельческого. Он исторически был крупным и сильным винодельческим регионом. Есть великолепные проекты, которые сейчас там реализуются, и энтузиасты-виноделы, которые действительно много сил, времени и ресурсов вкладывают в то, чтобы русские вина улучшали свои качества еще больше", - сказал Протасов.
Он добавил, что уже сейчас многие вина сравнимы по качеству с лучшими международными винами, что показал винный гид России, в который крымские вина также входят.
"Если мы говорим о винах, которые стоят до одной тысячи рублей, то априори российские вина должны быть качественнее международных в этой ценовой категории, потому что, если мы с вами посчитаем с учетом логистики, таможни, иных расходов, сколько же стоит это итальянское или испанское вино, которое в России стоит 500-600 рублей, то мы с вами по определению понимаем, что это не может быть высококачественное вино. Поэтому в своей ценовой категории наши вина точно не хуже уже сейчас", - подчеркнул собеседник агентства.
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