Роскачество высоко оценило перспективы Крыма как винодельческого региона

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июл - РИА Новости, Ольга Ерачина. Роскачество высоко оценивает перспективы Крыма как винодельческого региона, сообщил в интервью РИА Новости руководитель Роскачества Максим Протасов.

В феврале 2019 года Минпромторг, Минсельхоз РФ и Роскачество на пресс-конференции представили итоги проекта "Винный гид России". Экспертная группа оценила 320 образцов вин из российского винограда пяти основных категорий, доступных по цене и широко представленных в отечественных магазинах. Было установлено, что большая часть исследованных российских вин по своему качеству превышает требования ГОСТов.

"Высоко, очень высоко оцениваем перспективы данного региона как винодельческого. Он исторически был крупным и сильным винодельческим регионом. Есть великолепные проекты, которые сейчас там реализуются, и энтузиасты-виноделы, которые действительно много сил, времени и ресурсов вкладывают в то, чтобы русские вина улучшали свои качества еще больше", - сказал Протасов.

Он добавил, что уже сейчас многие вина сравнимы по качеству с лучшими международными винами, что показал винный гид России, в который крымские вина также входят.