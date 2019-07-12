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РИА Новости

Минздрав призвал создать дорожную карту по проблемам с кадрами в медицине

Вчера, 14:27
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСтетоскоп
Стетоскоп
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Стетоскоп. Архивное фото
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Регионам России необходимо разработать дорожную карту по краткосрочным и среднесрочным мерам по каждой медицинской специальности для решения кадровых проблем в здравоохранении, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения РФ.
В пятницу министр здравоохранения Вероника Скворцова провела видеоселекторное совещание с участием губернаторов, региональных министров и ректоров медицинских вузов.
"Необходимо разработать дорожную карту по краткосрочным и среднесрочным мерам обеспечения потребности в медицинских кадрах по каждому профилю и каждой медицинской организации, используя специально созданные механизмы целевого приема на бюджетные места вузов, программы "Земский доктор и фельдшер", а также целевого обучения на старших курсах, первичной переподготовки кадров, эффективного трудоустройства", - говорится в сообщении Минздрава по итогам совещания.
Кроме того, необходимо повысить эффективность взаимодействия между органами государственной власти субъектов и главными медицинскими вузами страны, отметили в пресс-службе.
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Губернаторам регионов по итогам совещания рекомендовано расширить практику целевого обучения студентов старших курсов с дополнительной социальной поддержкой, скорректировать заявку на целевую подготовку на 2020 год с учетом реальной потребности в кадрах, а также обеспечить обязательное прохождение врачей первичного звена образовательной программы "онконастороженность", уточнили в пресс-службе.
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Министерство здравоохранения РФРоссияОбщество
Популярные комментарии
Дааа... сначала минздрав такую эффективную оптимизацию провел, что теперь "дорожную карту" приходится разрабатывать.
12 июля, 15:57
SGSvetlana Gerasimova
910100
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