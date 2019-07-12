Минздрав призвал создать дорожную карту по проблемам с кадрами в медицине

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Регионам России необходимо разработать дорожную карту по краткосрочным и среднесрочным мерам по каждой медицинской специальности для решения кадровых проблем в здравоохранении, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения РФ.

В пятницу министр здравоохранения Вероника Скворцова провела видеоселекторное совещание с участием губернаторов, региональных министров и ректоров медицинских вузов.

"Необходимо разработать дорожную карту по краткосрочным и среднесрочным мерам обеспечения потребности в медицинских кадрах по каждому профилю и каждой медицинской организации, используя специально созданные механизмы целевого приема на бюджетные места вузов, программы "Земский доктор и фельдшер", а также целевого обучения на старших курсах, первичной переподготовки кадров, эффективного трудоустройства", - говорится в сообщении Минздрава по итогам совещания.

Кроме того, необходимо повысить эффективность взаимодействия между органами государственной власти субъектов и главными медицинскими вузами страны, отметили в пресс-службе.