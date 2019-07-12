Эксперт назвал действующую Раду худшим парламентом в истории Украины

КИЕВ, 12 июл – РИА Новости. Директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник считает, что Верховная рада Украины восьмого созыва – самый худший парламент в истории страны, а результатом работы депутатов стала изоляция Киева.

Верховная рада в пятницу провела последнее заседание в этом созыве, спикер парламента Андрей Парубий объявил о закрытии десятой сессии. Согласно закону, Рада этого созыва будет обладать полномочиями до принятия присяги депутатами нового парламента, которых изберут на внеочередных выборах 21 июля. Спикер Рады не исключал, что в случае необходимости текущий состав может собратья на внеочередную сессию.

"Это был самый худший парламент, я считаю, за всю историю Украины, потому что все его ключевые экономические, социальные решения, большинство политических решений привели либо к усилению конфликта внутри общества, либо дали негативный социально-экономический результат, то есть люди стали беднее, инфраструктура стала хуже", - сказал РИА Новости Бортник.

По его мнению, хотя парламент и принял много решений, пенсионная, медицинская и образовательная реформы дали негативный социально-экономический результат, а гуманитарная реформа спровоцировала конфликт в обществе. "Результатом его внешней политики стала изоляция нашей страны", - отметил Бортник.

При этом к позитивным моментам в работе Рады, по мнению политолога, можно отнести только ряд законопроектов в военной сфере и часть решений, направленных на либерализацию визового режима и децентрализации. "В парламентско-президентской стране, в которой мы живем, парламент, к сожалению, не стал главным органом государственного управления и даже не стал местом для договоренностей, поиска компромиссных решений", - добавил Бортник. Он отметил, что Рада из-за неподготовленности и коррумпированности явно уступала "по весу" как президенту, так и правительству.