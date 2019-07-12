Стали известны подробности ДТП в Туве, где погибли девять человек

На месте ДТП в Бай-Тайгинском районе Республики Тыва

На месте ДТП в Бай-Тайгинском районе Республики Тыва

КРАСНОЯРСК, 12 июл — РИА Новости. Переправа в Туве, где в ДТП погибли девять человек, не оборудована для проезда автомобилей, сообщили РИА Новости в республиканском управлении ГИБДД.

В пятницу стало известно, что при опрокидывании машины УАЗ в реку Шуй в Бай-Тайгинском районе погибли трое взрослых и шестеро несовершеннолетних.

Еще один человек числится пропавшим без вести, двоих удалось спасти. Имена всех участников аварии уже установлены

Житель поселка Шуй Монгун-Даш Монго рассказал агентству, что УАЗ ранее принадлежал ему, это старая машина, которую весной у него купил мужчина без опыта вождения. По мнению собеседника агентства, именно неопытность могла стать причиной трагедии.

На месте работает следственно-оперативная группа. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения.

Власти Тувы пообещали проверить все опасные переправы и оборудовать их предупреждающими объявлениями.