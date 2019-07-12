Власти Тувы выяснили личности погибших при переправе через реку на УАЗе

КРАСНОЯРСК, 12 июл — РИА Новости. Власти установили личности погибших при опрокидывании УАЗа на переправе в Туве, сообщает пресс-служба правительства республики.
"Известны имена четырех взрослых, находившихся в салоне автомобиля: водитель Салчак Роберт, Салчак Сайзана 1983 года рождения и Хомушку Кудерек и Хомушку Ольга, 1977 года рождения. Дети 2012, 2011, 2015, 2017, 2011, а также девушка 1993 года рождения", - говорится в сообщении.
В Бай-Тайгинском районе республики при попытке пересечь вброд реку Шуй опрокинулась машина марки "УАЗ". По данным МВД Тувы, погибли девять человек, шестеро из которых несовершеннолетние, одна женщина числится без вести пропавшей, двоим удалось спастись.