Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
$from_infinity = @type = article wide_mode=
2019-07-12T14:26Z
https://ria.ru/20190712/1556461340.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Власти Тувы выяснили личности погибших при переправе через реку на УАЗе

Вчера, 14:03
669
КРАСНОЯРСК, 12 июл — РИА Новости. Власти установили личности погибших при опрокидывании УАЗа на переправе в Туве, сообщает пресс-служба правительства республики.
"Известны имена четырех взрослых, находившихся в салоне автомобиля: водитель Салчак Роберт, Салчак Сайзана 1983 года рождения и Хомушку Кудерек и Хомушку Ольга, 1977 года рождения. Дети 2012, 2011, 2015, 2017, 2011, а также девушка 1993 года рождения", - говорится в сообщении.
Спасатели МЧС России выехали в Бай-Тайгинский район Тувы, где перевернулась на реку автомашина УАЗ . 12 июля 2019
Вчера, 13:58
МВД Тувы сообщило о пропавшей женщине и шести погибших детях на переправе
В Бай-Тайгинском районе республики при попытке пересечь вброд реку Шуй опрокинулась машина марки "УАЗ". По данным МВД Тувы, погибли девять человек, шестеро из которых несовершеннолетние, одна женщина числится без вести пропавшей, двоим удалось спастись.
011702
Обсудить 0
ТуваПроисшествия
Рекомендуем
На месте ДТП в Бай-Тайгинском районе Республики Тыва
Стали известны подробности ДТП в Туве, где погибли девять человек
РИА
Новости
Спасательная операция МЧС России в Бай-Тайгинском районе Тувы, где перевернулась автомашина УАЗ
Местный житель рассказал о водителе перевернувшегося в Туве УАЗа
Спасатели МЧС России выехали в Бай-Тайгинский район Тувы, где перевернулась на реку автомашина УАЗ . 12 июля 2019
МВД Тувы сообщило о пропавшей женщине и шести погибших детях на переправе
Женщина в Ленобласти избила сына до смерти из-за компьютерных игр
Лента
новостей
На месте ДТП в Бай-Тайгинском районе Республики Тыва
Вертолет со спасателями прибыл в район Тувы
В Туве ищут водителя УАЗа, опрокинувшегося в реку
В Саратове автомобиль провалился под землю
Кадры с места трагедии в Туве
Опубликовано видео с места трагедии в Туве
Вывеска аптечного киоска в Москве
В Подмосковье три медика украли из аптеки лекарства на 2,5 миллиона рублей
В Туве спасли двух человек после ЧП на переправе
На Камчатке оторвавшийся буксировочный трос убил двух моряков
На месте ДТП в Бай-Тайгинском районе Республики Тыва
В Туве девять человек утонули при попытке пересечь реку на автомобиле
Подозреваемый Константин Вавилов. Стоп-кадр оперативного видео
В Башкирии заживо сожгли пару: женщина дала показания перед смертью
На месте ДТП в Бай-Тайгинском районе Республики Тыва
Следователи рассказали, что привело к ДТП с девятью погибшими в Туве
В перевернувшемся УАЗе в Туве ехали две семьи, заявил глава республики
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:18Шри-Ланка снижает сборы авиакомпаний для привлечения туристов
10:58Ярош призвал отомстить Италии
10:58В Магадане победителя фестиваля по промывке золота поймали на жульничестве
10:52Путин поздравил жителей Магадана с 80-летием города
10:51Сработавшие на юге Израиля сирены признали ложной тревогой
10:47В Турции подтвердили приземление четвертого самолета с деталями С-400
10:47Красноярск накрыло дымом от лесных пожаров
10:46На юге Израиля сработали сирены тревоги
10:37В Алтайском крае два человека погибли при пожаре в частном доме
10:35В Уфе задержали одного из напавших на полицейского
10:30В киевском аэропорту самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы
10:24В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
10:22В Иркутской области очистили от завалов около 70% участка в районе ЧС
10:19Правительство одобрило повышение выплат на детей семьям с невысоким доходом
10:19В посольстве в Абхазии рассказали подробности ДТП с россиянами
10:17Правительство одобрило поправки о праве регионов давать друг другу субсидии
10:13В Турции приземлился самолет с новой партией компонентов С-400
10:05Союз журналистов Украины призвал расследовать обстрел "112. Украина"
10:02Правительство одобрило изменения в законодательстве об операциях с валютой
10:00В Японии 21 человек пострадал при столкновении автобуса и машины
Лента новостейМолния