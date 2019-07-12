Власти Тувы выяснили личности погибших при переправе через реку на УАЗе

КРАСНОЯРСК, 12 июл — РИА Новости. Власти установили личности погибших при опрокидывании УАЗа на переправе в Туве, сообщает пресс-служба правительства республики.

"Известны имена четырех взрослых, находившихся в салоне автомобиля: водитель Салчак Роберт, Салчак Сайзана 1983 года рождения и Хомушку Кудерек и Хомушку Ольга, 1977 года рождения. Дети 2012, 2011, 2015, 2017, 2011, а также девушка 1993 года рождения", - говорится в сообщении.