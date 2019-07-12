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РИА Новости

Россельхознадзор будет контролировать цирки, зоопарки и океанариумы

Вчера, 13:44
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваБольшая панда, переданная Китаем Московскому зоопарку, в павильоне "Фауна Китая"
Большая панда, переданная Китаем Московскому зоопарку, в павильоне Фауна Китая
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости/Прайм. Содержание животных в цирках, зоопарках, дельфинариях и океанариумах с 1 января 2020 года будет контролировать Россельхознадзор, соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, с документом ознакомились РИА Новости.
Согласно постановлению, Россельхознадзор со следующего года будет лицензировать деятельность по содержанию и использованию животных в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях и океанариумах. Он же будет контролировать соблюдение требований к содержанию и использованию животных в культурно-зрелищных целях.
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В случаях, когда дикие животные содержатся или используются в неволе, но это не предполагает их использования в культурно-зрелищных целях, государственный контроль будет осуществлять Росприроднадзор.
Закон, устанавливающий нравственные и гуманные принципы обращения с животными в России, президент РФ Владимир Путин подписал в конце прошлого года. Его основные нормы уже вступили в силу, но статьи, касающиеся государственного надзора заработают только с 1 января 2020 года. До этого времени правительство должно распределить соответствующие полномочия между органами власти.
Закон также предусматривает общественный контроль в этой сфере - с 2020 года должны заработать общественные инспекторы в области обращения с животными. Такими инспекторами могут стать как представители общественных организаций, так и обычные граждане.
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Согласно подписанному премьером постановлению, Минприроды будет выдавать удостоверения и регулировать деятельность общественных инспекторов. За министерством также закрепляется полномочие по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области обращения с животными.
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РоссельхознадзорРосприроднадзорРоссияОбщество
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