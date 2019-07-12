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2019-07-12T13:43Z
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РИА Новости

В Курской области завершился прием документов от кандидатов в губернаторы

Вчера, 13:43
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ВОРОНЕЖ, 12 июл - РИА Новости. Избирательная комиссия Курской области завершила прием документов о выдвижении на выборы губернатора, кандидатами стали пять человек, сообщает в пятницу избирком.
Период выдвижения кандидатов на выборах губернатора завершился вечером 11 июля. Облизбирком принял документы от врио главы региона Романа Старовойта, который был выдвинут "Единой Россией", кандидата от партии "Зеленые" Татьяны Черниковой, представителя ЛДПР Владимира Федорова, представителя КПРФ Владимира Фирсова и представителя "Справедливой России" Николая Карцева.
Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии РФ Николай Булаев перед заседанием ЦИК РФ. 21 марта 2019
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На выборы глав регионов выдвинулись 163 кандидата, сообщили в ЦИК
"Избирательная комиссия Курской области подводит итоги первого этапа избирательной кампании - выдвижения кандидатов. На должность главы региона претендуют пять кандидатов от пяти политических партий", - говорится в сообщении.
Следующим шагом для подавших документы кандидатов является прохождение муниципального фильтра - сбор подписей местных депутатов в поддержку своего выдвижения. Для того, чтобы пройти муниципальный фильтр, кандидатам необходимо собрать 214 подписей.
"С 14 июля региональный избирком приступает к приему документов для регистрации кандидатов на должность губернатора Курской области. Все заявившиеся участники избирательной кампании должны не позднее 18.00 часов 24 июля представить в облизбирком листы поддержки с подписями муниципальных депутатов и глав муниципальных образований, избранных на прямых выборах", - информирует избирком.
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На проверку документов уйдет еще 10 дней. Таким образом, список зарегистрированных кандидатов, фамилии которых окажутся в бюллетене для тайного голосования, станет известен не позднее 2 августа.
Выборы губернатора Курской области назначены на единый день голосования 8 сентября. В регионе насчитывается свыше 920 тысяч избирателей. Для голосования 8 сентября будет открыт 1131 избирательный участок, включая 20 временных (в больницах и на железнодорожном вокзале Курска).
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