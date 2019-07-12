МДТ в Петербурге отменил спектакль из-за смерти актера Дмитриева

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 июл – РИА Новости. Малый драматический театр (МДТ) отменил спектакль "Бесплодные усилия любви", назначенный на 15 июля, из-за смерти актера и режиссера Олега Дмитриева, сообщает театр.

МДТ в четверг сообщил о кончине Дмитриева, которому было 49 лет. По информации одного из артистов театра, Дмитриев скончался у себя дома. О дате и месте его похорон пока не сообщается.

"В связи с безвременной кончиной актера Олега Дмитриева назначенный на 15 июля спектакль "Бесплодные усилия любви" отменяется. Билеты подлежат возврату", - говорится в сообщении на официальной странице МДТ в Facebook

Согласно афише этого спектакля по одноименной комедии Уильяма Шекспира, Дмитриев был занят в нем в роли вельможи.

Друзья и коллеги артиста пишут на его странице в Facebook, что потрясены случившимся и вспоминают его творческие достижения.

Дмитриев родился в 1970 году в Ленинграде. Закончил актерско-режиссерский класс Льва Додина в Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства. С 1995 года работал в МДТ в качестве актера. Также Дмитриев был ассистентом режиссера в спектаклях "Молли Суини", "Чайка", "Повелитель мух".