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РИА Новости
Культура

МДТ в Петербурге отменил спектакль из-за смерти актера Дмитриева

Вчера, 13:40
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 июл – РИА Новости. Малый драматический театр (МДТ) отменил спектакль "Бесплодные усилия любви", назначенный на 15 июля, из-за смерти актера и режиссера Олега Дмитриева, сообщает театр.
МДТ в четверг сообщил о кончине Дмитриева, которому было 49 лет. По информации одного из артистов театра, Дмитриев скончался у себя дома. О дате и месте его похорон пока не сообщается.
"В связи с безвременной кончиной актера Олега Дмитриева назначенный на 15 июля спектакль "Бесплодные усилия любви" отменяется. Билеты подлежат возврату", - говорится в сообщении на официальной странице МДТ в Facebook.
Согласно афише этого спектакля по одноименной комедии Уильяма Шекспира, Дмитриев был занят в нем в роли вельможи.
Актер Олег Дмитриев
11 июля, 18:42
Умер актер Олег Дмитриев
Друзья и коллеги артиста пишут на его странице в Facebook, что потрясены случившимся и вспоминают его творческие достижения.
Дмитриев родился в 1970 году в Ленинграде. Закончил актерско-режиссерский класс Льва Додина в Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства. С 1995 года работал в МДТ в качестве актера. Также Дмитриев был ассистентом режиссера в спектаклях "Молли Суини", "Чайка", "Повелитель мух".
Академический Малый драматический театр – Театр Европы был открыт в Ленинграде в 1944 году. Мировую известность МДТ получил в 1988 году после того, как его главным режиссером стал Лев Додин. С тех пор спектакли театра демонстрировались в более чем шестидесяти городах Европы, Южной и Северной Америки, Австралии и Юго-Восточной Азии.
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КультураОлег ДмитриевСанкт-Петербург
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