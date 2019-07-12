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РИА Новости

Полпред в УрФО поможет следствию по делу о госизмене в отношении помощника

Вчера, 13:35
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПолномочный представитель президента РФ в Северо-западном федеральном округе Николай Цуканов
Полномочный представитель президента РФ в Северо-западном федеральном округе Николай Цуканов
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Полномочный представитель президента РФ в Северо-западном федеральном округе Николай Цуканов. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июл - РИА Новости. Полномочный представитель президента РФ в УрФО Николай Цуканов заявил, что окажет содействие следствию в расследовании уголовного дела о госизмене, возбужденного в отношении его помощника Александра Воробьева.
"Прежде всего, я был шокирован случившимся... Аппарат полномочного представителя окажет все необходимое содействие правоохранительным органам", - сказал Цуканов на заседании с депутатами Госдумы в Екатеринбурге.
11 июля, 14:10
Подозреваемый в госизмене Антонец работал в калининградском правительстве
О задержании Воробьева ФСБ России объявила в минувшую пятницу. Сейчас чиновник находится в СИЗО "Лефортово". Подробности уголовного дела не уточняются, но известно, что Воробьев в рамках гранта учился государственному управлению в Варшаве.
Информация о задержании Воробьева доведена до президента Владимира Путина, заявил ранее его пресс-секретарь Дмитрий Песков. По его словам, встреч с полпредом Цукановым по этому вопросу глава государства не проводил.
Воробьев в 2006-2008 годах работал в администрации города Гусева, затем юристом, с 2010 по 2017 год находился на руководящих должностях в правительстве Калининградской области. С 2018 года возглавил аппарат Цуканова, а затем стал его помощником.
Судя по статистике Судебного департамента при Верховном суде, в последние годы за государственную измену сроки получают по четыре-шесть россиян ежегодно, но в 2016-м был всплеск - сразу 14 приговоров.
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Госдума РФФСБ РФНиколай ЦукановКалининградская областьПроисшествия
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