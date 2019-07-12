Полпред в УрФО поможет следствию по делу о госизмене в отношении помощника

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июл - РИА Новости. Полномочный представитель президента РФ в УрФО Николай Цуканов заявил, что окажет содействие следствию в расследовании уголовного дела о госизмене, возбужденного в отношении его помощника Александра Воробьева.

"Прежде всего, я был шокирован случившимся... Аппарат полномочного представителя окажет все необходимое содействие правоохранительным органам", - сказал Цуканов на заседании с депутатами Госдумы в Екатеринбурге.

О задержании Воробьева ФСБ России объявила в минувшую пятницу. Сейчас чиновник находится в СИЗО "Лефортово". Подробности уголовного дела не уточняются, но известно, что Воробьев в рамках гранта учился государственному управлению в Варшаве.

Информация о задержании Воробьева доведена до президента Владимира Путина, заявил ранее его пресс-секретарь Дмитрий Песков. По его словам, встреч с полпредом Цукановым по этому вопросу глава государства не проводил.

Воробьев в 2006-2008 годах работал в администрации города Гусева, затем юристом, с 2010 по 2017 год находился на руководящих должностях в правительстве Калининградской области. С 2018 года возглавил аппарат Цуканова, а затем стал его помощником.