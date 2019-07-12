Эксперт призвал увеличить льготный период оплаты штрафа за нарушения ПДД

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Увеличение льготного периода оплаты штрафов за нарушения ПДД нужно из-за проблем с своевременным уведомлением граждан, особенно в малых городах, заявил РИА Новости председатель движения "Сильная Россия" Антон Цветков.

Ранее пресс-служба главы комитета ГД по труду и соцполитике Ярослава Нилова сообщила, что в Государственную Думу внесен законопроект, который предлагает увеличить срок, в который разрешается погашать штрафы за нарушение ПДД с 50%-ой скидкой, с 20 до 30 дней. Авторами законопроекта выступили Ярослав Нилов, а также вице-спикер ГД Игорь Лебедев и депутаты Вадим Деньгин, Алексей Диденко, Андрей Спинцов.

"Полностью поддерживаю инициативу парламентариев. У нас в стране, в особенности в малых городах, большие проблемы со своевременным уведомлением граждан. Поэтому увеличение льготного периода, безусловный плюс, прежде всего, для граждан", - заявил Цветков.

Кроме этого, по мнению эксперта, в России необходимо отработать алгоритм компенсации незаконно выписанных штрафов.