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РИА Новости

Эксперт призвал увеличить льготный период оплаты штрафа за нарушения ПДД

Вчера, 12:59
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВодитель оплачивает штраф за нарушение правил парковки и хранение автомобиля на спецстоянке администрации Московского парковочного пространства
Водитель оплачивает штраф за нарушение правил парковки и хранение автомобиля на спецстоянке администрации Московского парковочного пространства
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Увеличение льготного периода оплаты штрафов за нарушения ПДД нужно из-за проблем с своевременным уведомлением граждан, особенно в малых городах, заявил РИА Новости председатель движения "Сильная Россия" Антон Цветков.
Ранее пресс-служба главы комитета ГД по труду и соцполитике Ярослава Нилова сообщила, что в Государственную Думу внесен законопроект, который предлагает увеличить срок, в который разрешается погашать штрафы за нарушение ПДД с 50%-ой скидкой, с 20 до 30 дней. Авторами законопроекта выступили Ярослав Нилов, а также вице-спикер ГД Игорь Лебедев и депутаты Вадим Деньгин, Алексей Диденко, Андрей Спинцов.
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"Полностью поддерживаю инициативу парламентариев. У нас в стране, в особенности в малых городах, большие проблемы со своевременным уведомлением граждан. Поэтому увеличение льготного периода, безусловный плюс, прежде всего, для граждан", - заявил Цветков.
Кроме этого, по мнению эксперта, в России необходимо отработать алгоритм компенсации незаконно выписанных штрафов.
"Вместе с тем, нередки ситуации, когда штрафы выписывают незаконно. И если водитель докажет в суде неправомерность штрафа, он должен получать от государства аналогичную материальную компенсацию. Причем алгоритм этого возмещения должен быть четко отработан, чтобы не ходил человек по всяким инстанциям, и не собирал кучу бумажек для получения своих денег. Тогда это будет справедливо", - считает Цветков.
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Антон ЦветковГосдума РФРоссияОбщество
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