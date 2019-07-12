Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
$from_infinity = @type = article wide_mode=
2019-07-12T12:56Z
https://ria.ru/20190712/1556456905.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

СМИ: в провинции Анкара приземлились еще два самолета с компонентами С-400

Вчера, 12:56
605
АНКАРА, 12 июл – РИА Новости. Еще два российских самолета, на борту которых, как предполагается, находятся компоненты зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400, приземлились на авиабазе в провинции Анкара, сообщает телеканал NTV в пятницу.
Минобороны Турции в пятницу сообщило о начале поставок С-400 в страну. Позже информацию подтвердила и Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству.
Телеканал демонстрирует кадры, снятые с большого расстояния, на которых видны приземлившиеся на авиабазе Мюртед российские самолеты.
Покупка новейших российских систем ПВО С-400 спровоцировала международный скандал между Турцией и США: Штаты требовали отказаться от сделки и взамен приобрести их комплексы Patriot. В случае отказа Вашингтон не исключал возможность задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, но Турция отказалась идти на уступки. Однако после саммита лидеров стран G20 в японской Осаке ситуация между США и Турцией стала менее напряженной, заявил Чавушоглу.
Зенитный ракетный комплекс С-400
Вчера, 11:50
"Парадокс современности". Начались поставки С-400 в ТурциюРоссия начала поставки С-400 в Турцию. Как отметил в эфире радио Sputnik военный эксперт Юрий Котенок, Анкара не поддалась на шантаж США и сделала шаг вперед в области своей обороноспособности.
Ранее в пятницу пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что поставки С-400 в Турцию начались и осуществляются в соответствии с договоренностями сторон.-0-
3600001
Обсудить 0
С-400 «Триумф»ТурцияРоссияВ мире
Рекомендуем
Зенитные ракетные комплексы C-400
В Минобороны рассказали о поставке ЗРС С-400 в Турцию
РИА
Новости
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков: поставки С-400 в Турцию начались в соответствии с договоренностями
Зенитный ракетный комплекс С-400
ФСВТС подтвердила начало поставок С-400 в Турцию
Российский самолет, который перевозит первые части российского зенитно-ракетного комплекса С-400, на авиабазе Мюртед в районе Анкары, Турция. 12 июля 2019
Глава Минобороны Турции рассказал о поставке С-400
Лента
новостей
Зенитные ракетные комплексы C-400
Россия начала поставки С-400 в Турцию
Зенитные ракетные системы С-400 Триумф
Поставленные в Турцию С-400 будут введены в эксплуатацию после сборки
Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
Visa намерена обеспечить бесперебойную работу своей системы в России
Президент РФ Владимир Путин на совместной с президентом Боливии Эво Моралесом пресс-конференции
Песков рассказал о перспективах следующего разговора Путина и Зеленского
Президент РФ Владимир Путин
В Кремле рассказали, с каких слов Путин начал разговор с Зеленским
Российско-индийская ракета Брамос
Первые два истребителя Су-30 МКИ ВВС Индии перевооружили на ракеты "Брамос"
Юрий Борисов
Борисов: российские тральщики проекта 12700 превосходят зарубежные аналоги
Владимир Путин во время телефонного разговора
В Кремле рассказали подробности разговора Путина и Зеленского
Здание Пентагона. Архивное фото
Пентагон подготовит заявление по поставке С-400 в Турцию
AliExpress объяснил причину сбоев работы в Крыму
В Пекине назвали визит главы Тайваня в США вызовом принципу "одного Китая"
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:58Ярош призвал отомстить Италии
10:58В Магадане победителя фестиваля по промывке золота поймали на жульничестве
10:52Путин поздравил жителей Магадана с 80-летием города
10:51Сработавшие на юге Израиля сирены признали ложной тревогой
10:47В Турции подтвердили приземление четвертого самолета с деталями С-400
10:47Красноярск накрыло дымом от лесных пожаров
10:46На юге Израиля сработали сирены тревоги
10:37В Алтайском крае два человека погибли при пожаре в частном доме
10:35В Уфе задержали одного из напавших на полицейского
10:30В киевском аэропорту самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы
10:24В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
10:22В Иркутской области очистили от завалов около 70% участка в районе ЧС
10:19Правительство одобрило повышение выплат на детей семьям с невысоким доходом
10:19В посольстве в Абхазии рассказали подробности ДТП с россиянами
10:17Правительство одобрило поправки о праве регионов давать друг другу субсидии
10:13В Турции приземлился самолет с новой партией компонентов С-400
10:05Союз журналистов Украины призвал расследовать обстрел "112. Украина"
10:02Правительство одобрило изменения в законодательстве об операциях с валютой
10:00В Японии 21 человек пострадал при столкновении автобуса и машины
10:00Силовики 23 раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
Лента новостейМолния