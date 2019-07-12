СМИ: в провинции Анкара приземлились еще два самолета с компонентами С-400

АНКАРА, 12 июл – РИА Новости. Еще два российских самолета, на борту которых, как предполагается, находятся компоненты зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400, приземлились на авиабазе в провинции Анкара, сообщает телеканал NTV в пятницу.

Минобороны Турции в пятницу сообщило о начале поставок С-400 в страну. Позже информацию подтвердила и Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству.

Телеканал демонстрирует кадры, снятые с большого расстояния, на которых видны приземлившиеся на авиабазе Мюртед российские самолеты.

Покупка новейших российских систем ПВО С-400 спровоцировала международный скандал между Турцией и США: Штаты требовали отказаться от сделки и взамен приобрести их комплексы Patriot. В случае отказа Вашингтон не исключал возможность задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, но Турция отказалась идти на уступки. Однако после саммита лидеров стран G20 в японской Осаке ситуация между США и Турцией стала менее напряженной, заявил Чавушоглу.