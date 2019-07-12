Совфед рассмотрит вопрос об отставке замгенпрокурора Малиновского 23 июля

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Совет Федерации рассмотрит вопрос об отставке замгенпрокурора РФ Владимира Малиновского 23 июля, сообщил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
"Документы на него поступили, Совет Федерации рассмотрит этот вопрос 23 июля", - сказал Клишас.
Ранее в пятницу источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что Малиновский написал заявление об уходе с поста замгенпрокурора по собственному желанию. Как сказал собеседник агентства, причиной такого решения стало состояние здоровья Малиновского.
Представление на отставку Малиновского подписано президентом РФ в соответствие с конституцией.