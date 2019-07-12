Совфед рассмотрит вопрос об отставке замгенпрокурора Малиновского 23 июля

"Документы на него поступили, Совет Федерации рассмотрит этот вопрос 23 июля", - сказал Клишас.

Ранее в пятницу источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что Малиновский написал заявление об уходе с поста замгенпрокурора по собственному желанию. Как сказал собеседник агентства, причиной такого решения стало состояние здоровья Малиновского.